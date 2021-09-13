13 сентября 11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Стало известно, кто сливает данные о состоянии счетов россиян мошенникам

Данные о состоянии банковских счетов россиян могут попасть к злоумышленникам через микрофинансовые организации и онлайн-магазины, сообщает РИА Новости.

Кредит. Объявление.
Кредит. Объявление.
Altapress.ru

По словам специалиста по кибербезопасности Григория Пащенко, крупные банки в последнее время усилили контроль за безопасностью и утечки у них происходят редко.

Основным источником утечек стали МФО. Как рассказал Пащенко, «когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные».

Источником сведений о благосостоянии потенциальной жертвы могут стать покупки в онлайн-магазинах. Располагая базой данных такого магазина, мошенники анализируют покупки человека и пытаются оценить, сколько денег может быть у него карте, пишет «Росбалт».

Эксперт посоветовал россиянам не предоставлять свои персональные данные тем организациям, которые не внушают доверия.

Ранее в Республике Алтай мошенник похитил у доверчивой сельчанки более миллиона рублей и 500 долларов.

Женщина поведала позвонившему мошеннику про накопления. Мужчина предложил мгновенную конвертацию долларов с переводом всех рублей на «сберегательный счет».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость