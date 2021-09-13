Стало известно, кто сливает данные о состоянии счетов россиян мошенникам

Данные о состоянии банковских счетов россиян могут попасть к злоумышленникам через микрофинансовые организации и онлайн-магазины, сообщает РИА Новости .

По словам специалиста по кибербезопасности Григория Пащенко, крупные банки в последнее время усилили контроль за безопасностью и утечки у них происходят редко.

Основным источником утечек стали МФО. Как рассказал Пащенко, «когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные».

Источником сведений о благосостоянии потенциальной жертвы могут стать покупки в онлайн-магазинах. Располагая базой данных такого магазина, мошенники анализируют покупки человека и пытаются оценить, сколько денег может быть у него карте, пишет «Росбалт».

Эксперт посоветовал россиянам не предоставлять свои персональные данные тем организациям, которые не внушают доверия.

Ранее в Республике Алтай мошенник похитил у доверчивой сельчанки более миллиона рублей и 500 долларов.

Женщина поведала позвонившему мошеннику про накопления. Мужчина предложил мгновенную конвертацию долларов с переводом всех рублей на «сберегательный счет».