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Жизнь

Алтайская пенсионерка мгновенно конвертировала у мошенника накопленные доллары

В Республике Алтай мошенник похитил у доверчивой сельчанки более миллиона рублей и 500 долларов, сообщает региональное МВД.

Доллары.
Доллары.
СС0

С жалобой в полицию обратилась 64-летняя жительница Турочакского района.

«Ранее положила на свой сберегательный счет более 1 млн рублей, вырученные от продажи земельного участка. Кроме того, на валютном счете хранила 600 долларов, которые планировала перевести в рубли», — рассказали в ведомстве.

Женщина поведала позвонившему мошеннику про накопления. Мужчина предложил мгновенную конвертацию долларов с переводом всех рублей на «сберегательный счет».

Сельчанка сообщила незнакомцу коды и пароли, пришедшие на телефон, после чего он зашел в ее личный онлайн-кабинет.

Вскоре пенсионерка получила уведомление о списании 1 131 000 рублей. Возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее в республике другая пенсионерка, обманутая мошенником семь лет назад, оставила афериста без дохода.

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