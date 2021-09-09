9 сентября
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Жизнь

Алтайская пенсионерка, обманутая мошенником семь лет назад, оставила афериста без дохода

В Республике Алтай две пенсионерки проявили бдительность и не попались на уловки мошенников, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

В первом случае аферистов без дохода оставила 70-летняя жительница Горно-Алтайска.

«В 2014 году мошенники вынудили доверчивую пенсионерку назвать им реквизиты банковской карты и трехзначный код на оборотной стороне, лишив ее 30 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В августе 2021 года женщине позвонил «сотрудник службы безопасности банка», однако она прекратила разговор и сохранила сбережения.

По словам женщины, дать отпор аферистам ей помог горький опыт общения с ними.

«Во втором случае 71-летней женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Сообщил, что ей положена компенсация в размере 350 тысяч рублей за то, что ранее она приобретала БАДы. Заявил, что препараты оказались поддельными, а в отношении руководства компании возбудили уголовные дела, поэтому правоохранители проводят работу по возмещению ущерба пострадавшим», — поведали в МВД суть разговора.

Мужчина попросил 35 тыс. рублей за оказание юридических услуг. Пенсионерка сразу поняла, что имеет дело с мошенником, так как ранее ее предупредили о таком виде обмана.

Впрочем, предупреждения помогают не всем. Накануне в Алтайском крае пенсионер лишился 600 тыс. рублей, причем участковый его предостерегал и даже вручил памятку.

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