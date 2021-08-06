Алтайский пенсионер после личного предупреждения о мошенниках лишился 600 тыс. рублей

В Алтайском крае полиция разыскивает мошенников, похитивших у пенсионера сбережения, сообщает региональное МВД.

В полицию обратился 81-летний житель поселка Сибирский с жалобой на обманувших его аферистов.

«Поступил звонок от женщины, которая преставилась сотрудником правоохранительной организации. Сообщила о положенной компенсации за приобретенные ранее лекарственные препараты. Якобы в отношении фирмы возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Мужчина поверил, так как действительно ранее купил препараты, о которых говорила неизвестная.

Для получения компенсации женщина попросила перечислить деньги. Пенсионер взял накопленные 609 тыс. рублей и перевел на указанный счет.

«В марте потерпевший получал от участкового памятку о таких видах дистанционных мошенничеств», — подчеркнули в МВД.

Возбудили дело по признакам «крупного мошенничества с использованием служебного положения». Аферистке грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле посетители банка не позволили бабушке перевести мошенникам деньги.