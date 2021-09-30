Через Apple Pay и Google Pay стали воровать мошенники деньги россиян

Мошенники начали использовать сервисы Apple Pay или Google Pay для обмана россиян, сообщают « Известия » со ссылкой на представителя «Тинькофф».

Схема выглядит так — злоумышленники убеждают свою жертву привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей под предлогом того, что деньги клиента пытаются украсть и их необходимо зачислить на «безопасную» карту.

Клиент использует банкомат с NFC-считывателем и пополняет «защищенную» карту, пишет «Росбалт». Деньги получает мошенник, у которого находится физическая карта.

Ранее ЦБ РФ призвал банки усилить внимание к операциям по пополнению карт через банкоматы, широко используемые мошенниками.

Данные о состоянии банковских счетов россиян могут попасть к злоумышленникам через микрофинансовые организации и онлайн-магазины.

По словам специалиста по кибербезопасности Григория Пащенко, крупные банки в последнее время усилили контроль за безопасностью и утечки у них происходят редко.