Через Apple Pay и Google Pay стали воровать мошенники деньги россиян

Схема выглядит так — злоумышленники убеждают свою жертву привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей под предлогом того, что деньги клиента пытаются украсть и их необходимо зачислить на «безопасную» карту.
Клиент использует банкомат с NFC-считывателем и пополняет «защищенную» карту, пишет «Росбалт». Деньги получает мошенник, у которого находится физическая карта.
Ранее ЦБ РФ призвал банки усилить внимание к операциям по пополнению карт через банкоматы, широко используемые мошенниками.
Данные о состоянии банковских счетов россиян могут попасть к злоумышленникам через микрофинансовые организации и онлайн-магазины.
По словам специалиста по кибербезопасности Григория Пащенко, крупные банки в последнее время усилили контроль за безопасностью и утечки у них происходят редко.