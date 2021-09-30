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Происшествия

Через Apple Pay и Google Pay стали воровать мошенники деньги россиян

Мошенники начали использовать сервисы Apple Pay или Google Pay для обмана россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя «Тинькофф».

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Схема выглядит так — злоумышленники убеждают свою жертву привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей под предлогом того, что деньги клиента пытаются украсть и их необходимо зачислить на «безопасную» карту.

Клиент использует банкомат с NFC-считывателем и пополняет «защищенную» карту, пишет «Росбалт». Деньги получает мошенник, у которого находится физическая карта.

Ранее ЦБ РФ призвал банки усилить внимание к операциям по пополнению карт через банкоматы, широко используемые мошенниками.

Данные о состоянии банковских счетов россиян могут попасть к злоумышленникам через микрофинансовые организации и онлайн-магазины.

По словам специалиста по кибербезопасности Григория Пащенко, крупные банки в последнее время усилили контроль за безопасностью и утечки у них происходят редко.

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