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Жизнь

Установлены сроки трижды перенесенной переписи населения

Утверждены новые даты Всероссийской переписи населения (ВПН) — она пройдет с 15 октября по 14 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

Перепись населения-2010.
Перепись населения-2010.
Михаил Хаустов

Перепись впервые пройдет в цифровом формате — переписчики будут пользоваться планшетами и заполнять электронные опросные листы. Помимо традиционных способов, желающие смогут пройти опрос онлайн — через портал госуслуг.

Также подать данные о себе можно будет в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы», пишет polit.ru.

На проведение переписи из бюджета планируют потратить 31 млрд рублей.

Перенос

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года. Но из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021 года, а затем — на осень 2021 года.

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