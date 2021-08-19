Установлены сроки трижды перенесенной переписи населения

Утверждены новые даты Всероссийской переписи населения (ВПН) — она пройдет с 15 октября по 14 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

Перепись впервые пройдет в цифровом формате — переписчики будут пользоваться планшетами и заполнять электронные опросные листы. Помимо традиционных способов, желающие смогут пройти опрос онлайн — через портал госуслуг.

Также подать данные о себе можно будет в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы», пишет polit.ru.

На проведение переписи из бюджета планируют потратить 31 млрд рублей.

Перенос

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года. Но из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021 года, а затем — на осень 2021 года.