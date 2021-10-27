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Жизнь

Вологодский мошенник в Барнауле «находил» потерянные вещи и не возвращал за вознаграждение

Полицейские из Алтайского края задержали жителя Вологды, обманувшего четырех барнаульцев, сообщает региональное МВД.

Как уберечься от мошенников.
Как уберечься от мошенников.
Интернет-агентство «Дримтрейд».

Жители Барнаула размещали на различных сайтах объявления о потерянных ценных вещах и оставляли для связи номера телефонов.

«Злоумышленник просматривал сообщения, связывался с потерпевшими и сообщал о том, что якобы нашел имущество и согласен вернуть за вознаграждение. В ходе телефонного разговора заявители через терминалы переводили деньги», — рассказали в ведомстве.

Аферист обманул четырех жителей, которые в общей сумме потеряли 20 тыс. рублей.

Барнаульские полицейские выяснили местонахождение мошенника и отправились в служебную командировку в Вологду, где задержали ранее судимого 41-летнего мужчину.

Возбудили четыре уголовных дела: три по факту мошенничества и одно по признакам «покушения на мошенничество с причинением значительного ущерба».

Сейчас правоохранители выясняют причастность вологодца к другим подобным преступлениям на территории России.

Стоит отметить, что «потерянные вещи» — это старый, но еще рабочий развод от мошенников на деньги. Ранее «попавший в беду внук» пытался похитить полмиллиона у 99-летней жительницы Барнаула.

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