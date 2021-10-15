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Жизнь

«Попавший в беду внук» пытался похитить полмиллиона у 99-летней жительницы Барнаула

В Алтайском крае мошенник при помощи старого обмана пытался похитить у пожилой женщины деньги, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

Жертвой телефонных мошенников едва не стала 99-летняя жительница Барнаула.

«Утром позвонил мужчина и шокировал новостью, что внук попал в ДТП. Чтобы избежать привлечения к ответственности, необходимо отдать 500 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Как правило, аферисты в таких случаях требуют никому не звонить. Однако пенсионерка сразу же связалась с близкими и обман раскрылся.

После этого женщина сообщила о произошедшем в полицию. Возбудили дело по признакам «покушения на мошенничество в крупном размере».

«Если вы получили подобный звонок, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции можно узнать, действительно ли родственник находится там. Уточните контактные данные собеседника — имя и должность, поинтересуйтесь местом нахождения вашего родственника, его личными данными. Как правило, этих мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес», — дали несколько сове5тов в МВД.

Ранее в Республике Алтай пенсионерка, обманутая мошенником семь лет назад, оставила афериста без дохода.

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