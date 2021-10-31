В Барнауле работницу аптеки по телефону обманул мошенник Кирилл

С жалобой в полицию пришла 29-летняя сотрудница одной из аптек Барнаула.
«В рабочее время в аптеку поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился Кириллом. Сообщил, что является администратором сети барнаульских аптек и выявил в организации недостачу денег в кассе на сумму 15 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Девушка поверила звонившему и в ближайшем банкомате перевела ему собственные деньги.
Вскоре провизор выяснила, что с ней беседовал не администратор сети, а мошенник.
В МВД возбудили уголовное дело по признакам «мошенничества с причинением значительного ущерба». Если Кирилла найдут, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, иногда аферистов находят. Так, накануне барнаульские полицейские в Вологде задержали мошенника, обманывавшего жителей Алтайского края.
Ранее девушка из Барнаула отдала «работодателю» 540 тыс. рублей, чтобы обратно получить в качестве зарплаты.