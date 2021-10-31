В Барнауле работницу аптеки по телефону обманул мошенник Кирилл

В Алтайском крае провизор поверила мошеннику и перечислила ему свои деньги, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию пришла 29-летняя сотрудница одной из аптек Барнаула.

«В рабочее время в аптеку поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился Кириллом. Сообщил, что является администратором сети барнаульских аптек и выявил в организации недостачу денег в кассе на сумму 15 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Девушка поверила звонившему и в ближайшем банкомате перевела ему собственные деньги.

Вскоре провизор выяснила, что с ней беседовал не администратор сети, а мошенник.

В МВД возбудили уголовное дело по признакам «мошенничества с причинением значительного ущерба». Если Кирилла найдут, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, иногда аферистов находят. Так, накануне барнаульские полицейские в Вологде задержали мошенника, обманывавшего жителей Алтайского края.

Ранее девушка из Барнаула отдала «работодателю» 540 тыс. рублей, чтобы обратно получить в качестве зарплаты.