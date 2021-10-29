29 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Девушка из Барнаула отдала «работодателю» 540 тысяч, чтобы обратно получить в качестве зарплаты

Жительница Алтайского края настолько хотела получить работу, что не распознала мошенников даже тогда, когда они попросили перечислить им сотни тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула, сообщив, что неизвестные похитили у нее 544 тыс. рублей.

«Девушке вечером с неизвестного номера позвонила женщина, которая обратилась по имени и отчеству и спросила, не ищет ли она работу. Звонок нисколько не насторожил, потому что ранее жительница на различных сайтах оставляла объявления по поиску работы», — рассказали в ведомстве.

«Работодатель» предложила подработку на дому по набору текстов. Позже позвонил мужчина и сообщил, что необходимо внести 8000 рублей, которые в дальнейшем выплатят частями вместе с зарплатой.

Девушка перевела деньги со своей банковской карты. А дальше, как отметили в МВД, мошенники «предложили обнулить кредитную карту для возврата денежных средств».

«Следуя инструкциям оформила и перевела кредиты в размере 123 000 рублей и 202 000 рублей. Позднее взяла еще три кредита и перевела на валютные счета в форме биткоинов. В совокупности перечислила 544 000 рублей», — выяснили в полиции.

Ранее у другой девушки из Барнаула трудовая деятельность в интернете началась с потери 100 тыс. рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость