Девушка из Барнаула отдала «работодателю» 540 тысяч, чтобы обратно получить в качестве зарплаты

Жительница Алтайского края настолько хотела получить работу, что не распознала мошенников даже тогда, когда они попросили перечислить им сотни тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула, сообщив, что неизвестные похитили у нее 544 тыс. рублей.

«Девушке вечером с неизвестного номера позвонила женщина, которая обратилась по имени и отчеству и спросила, не ищет ли она работу. Звонок нисколько не насторожил, потому что ранее жительница на различных сайтах оставляла объявления по поиску работы», — рассказали в ведомстве.

«Работодатель» предложила подработку на дому по набору текстов. Позже позвонил мужчина и сообщил, что необходимо внести 8000 рублей, которые в дальнейшем выплатят частями вместе с зарплатой.

Девушка перевела деньги со своей банковской карты. А дальше, как отметили в МВД, мошенники «предложили обнулить кредитную карту для возврата денежных средств».

«Следуя инструкциям оформила и перевела кредиты в размере 123 000 рублей и 202 000 рублей. Позднее взяла еще три кредита и перевела на валютные счета в форме биткоинов. В совокупности перечислила 544 000 рублей», — выяснили в полиции.

Ранее у другой девушки из Барнаула трудовая деятельность в интернете началась с потери 100 тыс. рублей.