Трудовая деятельность девушки из Барнаула в интернете началась с потери 100 тыс. рублей

В Алтайском крае молодая девушка заподозрила мошенничество, однако все равно продолжила перечислять деньги неизвестным, сообщает региональное МВД.

На мошенников в полицию пожаловалась 25-летняя девушка. Она отметила, что вызывающие доверие незнакомцы лишили ее более 100 тыс. рублей.

«Решила улучшить свое благосостояние за счет необременительной работы в домашних условиях. Ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который предложил работу, связанную с набором текстов», — рассказали в ведомстве суть претензий.

Девушке предложили непыльную работу — переводить в цифровой документ отсканированные рукописи и попутно исправлять ошибки.

Однако для начала ей предложили создать личный кабинет и оплатить 100 долларов за регистрацию.

Кошелек. СС0

Кроме того, пришлось открыть бесплатный счет, на который пообещали перечислять заработную плату. В этом и заключался главный обман.

«Потерпевшая зашла в онлайн-приложение и в ходе проведенных операций оформила кредит на сумму 80 000 рублей. Следуя инструкциям „работодателя“ она в личном кабинете записывала данные банковской карты и приходившие пароли», — пояснили в МВД схему развода.

На следующий день девушке снова позвонили и предложили еще внести денежные средства. На этот раз жительница Барнаула заподозрила подвох и отказала, потребовав вернуть перечисленную сумму.

Мозг. СС0.

При этом, как уточнили в ведомстве, к этому моменту бдительность еще не начала работать на полную мощность.

«Злоумышленник пояснил, что для возврата всех денег необходимо пройти полную регистрацию и дополнительно перевести денежные средства, которые обязательно будут возвращены. Девушка несколькими переводами перечислила необходимую сумму», — отметили в МВД.

После этого телефон «работодателя» стал недоступен. Сотрудники полиции в «стотысячный раз» призвали граждан не перечислять деньги незнакомым людям и быть внимательными.

Ранее 50-летняя жительница Бийска отдала за отпуск 75 тыс. рублей, но так и не отдохнула.