Жительница Алтайского края отдала за отпуск 75 тысяч рублей и не отдохнула

Полет должен был обойтись в 75 тысяч рублей. Женщина поговорила с менеджером сайта, согласилась на все условия и перевела деньги туроператору.
Когда подтверждения от авиакомпании о приобретенных билетах так и не получила, обратилась с заявлением в полицию, сообщили в МВД.
Выяснилось, что номер, с которого звонил менеджер, зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе.
Ранее мошенники похитили более 960 тысяч у жительницы Барнаула, представившись сотрудниками «департамента по возмещению денежных средств, связанных с мошенничеством».