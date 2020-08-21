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Происшествия

Жительница Алтайского края отдала за отпуск 75 тысяч рублей и не отдохнула

50-летняя жительница Бийска планировала отправиться отдыхать в Испанию и искала дешевые авиабилеты. В интернете ей попался сайт, где она и оставила заявку.

Бийчанка отдала 75 тысяч рублей за несуществующий полет.
Бийчанка отдала 75 тысяч рублей за несуществующий полет.
МУ МВД России Бийское

Полет должен был обойтись в 75 тысяч рублей. Женщина поговорила с менеджером сайта, согласилась на все условия и перевела деньги туроператору.

Когда подтверждения от авиакомпании о приобретенных билетах так и не получила, обратилась с заявлением в полицию, сообщили в МВД.

Выяснилось, что номер, с которого звонил менеджер, зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее мошенники похитили более 960 тысяч у жительницы Барнаула, представившись сотрудниками «департамента по возмещению денежных средств, связанных с мошенничеством».

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