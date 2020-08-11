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Происшествия

Жительница Барнаула лишилась почти миллиона рублей, поверив в «мальтийские счета»

Мошенники похитили более 960 тысяч у жительницы Барнаула, представившись сотрудниками «департамента по возмещению денежных средств, связанных с мошенничеством», сообщили в полиции.

Деньги.
Деньги.
СС0

Мужчина сказал, что на ее «мальтийских счетах» лежит крупная сумма денег, но чтобы получить средства, необходимо оплатить комиссию — 270 тысяч рублей. Женщина знала о таких случаях мошенничества и отказалась.

Спустя несколько месяцев неизвестные вновь напомнили о «мальтийском счете». В этот раз звонивший представился сотрудником банка. Для получения суммы денег ей нужно оплатить комиссию, уверял он.

Потерпевшая согласилась и отправила более 400 тыс. рублей на указанный счет.

Еще через месяц горожанке позвонила незнакомка и, представившись сотрудницей федеральной налоговой службы Москвы, сообщила, что для получения денег ей нужно оплатить налог.

Поверив ей, женщина перевела еще более 500 тысяч рублей. Больше злоумышленники на связь не выходили.

В полиции возбудили уголовное дело. Личности мошенников пока не установили.

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