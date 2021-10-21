Перепись населения. Как отличить переписчика от мошенника

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Постучав к вам в дверь, переписчик должен предоставить соответствующее удостоверение. Отмечается, что действительно оно только при предъявлении паспорта.

Кроме того, об общегосударственном мероприятии жильцов должны заранее проинформировать. Это прописано в Федеральном законе от 25 января 2002 года № 8-ФЗ.