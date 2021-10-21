Перепись населения. Как отличить переписчика от мошенника

На официальном сайте Барнаула отмечают, что настоящий переписчик одет в специальный жилет и шарф с символикой Всероссийской переписи населения. Отличительные эмблемы нанесены и на сумку «корреспондента».
Постучав к вам в дверь, переписчик должен предоставить соответствующее удостоверение. Отмечается, что действительно оно только при предъявлении паспорта.
Кроме того, об общегосударственном мероприятии жильцов должны заранее проинформировать. Это прописано в Федеральном законе от 25 января 2002 года № 8-ФЗ.
Переписчик имеет право проводить опрос только в жилище — не на улице и не во дворе.
Если вам позвонили или прислали СМС с предложением поучаствовать в переписи, — значит, это мошенники. Реальные переписчики такую форму получения данных не используют.
На портале добавляют: «Если переписчик не застал респондента дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить листы на сайте «Госуслуги».
- Переписчик заносит информацию в анкету только со слов респондента. Он не спрашивает паспортные данные и не интересуется принадлежностью дома или квартиры;
- Если вы считаете, что «нарвались» на мошенника, звоните в ближайший переписной участок или в полицию — по номерам 102 или 112. Также можно обратиться к участковому уполномоченному.