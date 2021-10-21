21 октября 7°C
﻿
Жизнь

Перепись населения. Как отличить переписчика от мошенника

  1. Специальная униформа
  2. Документы
  3. «Место встречи изменить нельзя»
  4. «Не «чатятся»
  5. О чем еще нужно помнить

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Рассказываем, как отличить настоящего переписчика и не пустить в дом мошенника.

1
Специальная униформа

На официальном сайте Барнаула отмечают, что настоящий переписчик одет в специальный жилет и шарф с символикой Всероссийской переписи населения. Отличительные эмблемы нанесены и на сумку «корреспондента».

2
Документы

Постучав к вам в дверь, переписчик должен предоставить соответствующее удостоверение. Отмечается, что действительно оно только при предъявлении паспорта.

Кроме того, об общегосударственном мероприятии жильцов должны заранее проинформировать. Это прописано в Федеральном законе от 25 января 2002 года № 8-ФЗ.

Перепись населения-2010.
Перепись населения-2010.
Михаил Хаустов
3
«Место встречи изменить нельзя»

Переписчик имеет право проводить опрос только в жилище — не на улице и не во дворе.

4
«Не «чатятся»

Если вам позвонили или прислали СМС с предложением поучаствовать в переписи, — значит, это мошенники. Реальные переписчики такую форму получения данных не используют.

На портале добавляют: «Если переписчик не застал респондента дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить листы на сайте «Госуслуги».

5
О чем еще нужно помнить
Котенок и паспорт.
Котенок и паспорт.
Дмитрий Кудрявцев
  • Переписчик заносит информацию в анкету только со слов респондента. Он не спрашивает паспортные данные и не интересуется принадлежностью дома или квартиры;
  • Если вы считаете, что «нарвались» на мошенника, звоните в ближайший переписной участок или в полицию — по номерам 102 или 112. Также можно обратиться к участковому уполномоченному.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка
Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость