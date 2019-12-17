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Экономика

Разбор. Что означает отмена банковского роуминга и к чему это приведет

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга. Это значит, что в России можно будет бесплатно переводить деньги в другие регионы между счетами граждан в одном банке.

Банк.
Банк.
архив mrfin.ru

Закон вступит в силу через 180 дней со дня его официального опубликования. В это время банки должны привести свои тарифы в соответствие с устанавливаемыми требованиями на всей территории РФ.

Последствия

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил ura. news, что вслед за отменой комиссии за переводы между подразделениями одного банка, скорее всего, отменят комиссию за переводы между всеми российскими банками.

Минусы и «подводные камни»

Пока закон об отмене банковского роуминга не предполагает введение штрафов для банков, уточняет Газета.ru.

Кроме того, аналитики ранее отмечали, что взамен комиссии за перевод банки могут установить другие скрытые платежи. Например, ввести абонентскую плату за обслуживание счета в зависимости от объема межрегиональных переводов.

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