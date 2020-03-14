Разницу в зарплатах мужчин и женщин связали с «традициями»

В России существует большая разница в оплате труда между мужчинами и женщинами, пишет РБК .

Об этом говорится в докладе, подготовленном для ООН Минэкономразвития и Росстатом. Документ носит название «Добровольный национальный обзор об осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Аналитики выяснили, что в России есть проблемы с разрывом в размерах оплаты труда между мужчинами и женщинами. Так, в октябре 2017 года соотношение средней зарплаты составляло 71,7% (45,5 тыс. против 32,6 тыс. рублей).

Одной из причин авторы назвали «традиционное внутрисемейное разделение труда». Оно предполагает, что к функциям женщин относятся рождение детей, уход за ними и ведение домашнего хозяйства.

«В данном случае женщины отдают предпочтение такому режиму работы и напряженности труда (с соответствующей им оплатой труда), который позволяет больше времени уделять воспитанию детей и семейным обязанностям», — уточняется в докладе.

Женщины круче мужчин опубликовано на obhohocheshsya.com

Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации (в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям, в результате первые оказываются занятыми на менее оплачиваемых рабочих местах).

В целом уровень сегрегации по видам экономической деятельности оценивается в 36%.

Отмечается, что женщины преимущественно заняты в бюджетном секторе — где высокий уровень социальной защищенности при заниженной зарплате.

К таким профессиям относятся медработники, работники в сфере образования, соцработники, научные сотрудники и работники учреждений культуры и науки.

Авторы доклада считают, что для решения проблемы разрыва необходимо повышать оплату труда в бюджетном секторе. Примечательно, что официально такая работа ведется с 2012 года.