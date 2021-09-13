Развитие человеческого капитала. Что такое «Стратегия-2035» и как должна измениться жизнь в Алтайском крае

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Что такое «Стратегия-2035»?

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года представляет собой документ, в котором обозначены ориентиры развития нашего региона на долгосрочную перспективу.

В качестве основной цели выступает тезис о том, что к 2035 году Алтайский край будет ведущим аграрно-индустриальным, экспортно ориентированным регионом Сибири и Дальнего Востока и станет территорией творческой и комфортной жизненной среды, создающей инновации.

«Стратегия краевого развития — это шаг к формированию экономической культуры граждан и таких личностных качеств, как чувство рачительного хозяина, ответственного за судьбу малой родины, предприятия, региона и всей страны», — говорится в документе.