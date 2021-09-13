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Экономика
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Развитие человеческого капитала. Что такое «Стратегия-2035» и как должна измениться жизнь в Алтайском крае

  1. Что такое «Стратегия-2035»?
  2. Как принималась «Стратегия-2035»?
  3. Как документ соотнесут с реальностью?
  4. Человек — в центре всего
  5. Экономические цели «Стратегии-2035»
  6. Три сценария
  7. Кадры решают все
  8. Алтай — житница

Стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года приняли в конце августа депутаты регионального парламента. Разработка и обсуждение этого системообразующего документа заняло продолжительное время и вызывало большой интерес. Объясняем, что такое «Стратегия-2035» и каких показателей должен достичь наш регион к указанному сроку.

1
Что такое «Стратегия-2035»?

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года представляет собой документ, в котором обозначены ориентиры развития нашего региона на долгосрочную перспективу.

В качестве основной цели выступает тезис о том, что к 2035 году Алтайский край будет ведущим аграрно-индустриальным, экспортно ориентированным регионом Сибири и Дальнего Востока и станет территорией творческой и комфортной жизненной среды, создающей инновации.

«Стратегия краевого развития — это шаг к формированию экономической культуры граждан и таких личностных качеств, как чувство рачительного хозяина, ответственного за судьбу малой родины, предприятия, региона и всей страны», — говорится в документе.

«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
Фото Анны Зайковой.
2
Как принималась «Стратегия-2035»?

Документ прошел процедуру общественного обсуждения, научную экспертизу ведущих вузов Алтайского края и Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук.

Стратегию также согласовали со всеми муниципальными образованиями края.

Участие в обсуждении документа приняли и представители депутатского корпуса. В итоге документ был принят Алтайским краевым Законодательным собранием 27 августа 2021 года.

«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
Фото Анны Зайковой.
3
Как документ соотнесут с реальностью?

Конкретные шаги по достижению поставленных в Стратегии-2035 целей и задач будут определены в плане мероприятий по реализации стратегии.

Согласно нормам законодательства, план мероприятий необходимо разработать в течение шести месяцев после утверждения стратегии, то есть к марту 2022 года.

«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
Фото Анны Зайковой.
4
Человек — в центре всего

Генеральная цель стратегии сводится к развитию человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста.

Разработчики стратегии уверены — вопросы творчества, то есть нестандартного изобретательного подхода в деятельности, вопросы активизации предпринимательского духа, непрерывного обучения и саморазвития очень важны для запуска инновационных преобразований в регионе, для того, чтобы экономика региона получила дополнительный импульс развития.

Именно они будут способствовать формированию высоких жизненных стандартов, удовлетворенности человека, желанию жить и развиваться на его малой родине.

«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
Фото Анны Зайковой.
5
Экономические цели «Стратегии-2035»

Стратегия ориентирует на достижение к 2035 году роста экономики в 1,8 раза, что превышает среднероссийский уровень (1,6 раза), объема производства сельхозпродукции — в 1,4 раза, промышленного производства — в 1,7 раза.

Ключевыми факторами станут наращивание инвестиционной и инновационной активности, повышение производительности труда, а также развитие экспортной деятельности. К 2035 году объем инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) может вырасти в 2,1 раза, экспорта — в 3 раза.

Экономический рост должен повлечь за собой рост уровня жизни населения: номинальная заработная плата к 2035 году увеличится в 3,7 раза благодаря росту производительности труда, наращиванию инвестиционной и инновационной активности, экспортного потенциала, а также сокращению неформальной занятости, развитию рынка труда, системы профессионального обучения и переобучения.

Что касается реальных располагаемых денежных доходов населения, то они увеличатся в 1,7 раза.

«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
Фото Анны Зайковой.
6
Три сценария

«Стратегия-2035» основана на долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Алтайского края. Этот прогноз предусматривает три сценария развития региона: консервативный, базовый и целевой.

За основу в стратегии выбран целевой вариант, который предполагает ускоренную цифровую трансформацию экономики края, активизацию инвестиционной и инновационной деятельности, рост производительности труда.

С учетом имеющихся у региона конкурентных преимуществ предполагается ускоренное формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг экспортно ориентированных несырьевых секторов.

Этот вариант предусматривает существенное сокращение разрыва в показателях уровня жизни в сравнении со среднероссийскими. Так, доля края в номинальной заработной плате России (с учетом роста показателя в субъектах страны) возрастет с 59% в 2020 году до 88% в 2035 году.

Сельское хозяйство. Техника.
Сельское хозяйство. Техника.
Дмитрий Лямзин
7
Кадры решают все

Отдельное внимание в Стратегии-2035 уделено вопросам развития кадрового потенциала региона. На основании рекомендаций, поступивших в ходе общественного обсуждения, этот раздел был доработан и дополнен прогнозом кадровой потребности для приоритетных отраслей экономики.

Он основывается на данных, полученных непосредственно от работодателей, с учетом демографического прогноза, уровня безработицы, уровня и структуры занятости, прогноза социально-экономического развития, сведений о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах.

На основе прогноза перспективной потребности в кадрах должна осуществляться профориентационная работа, корректировка объемов и профилей подготовки кадров в системе профессионального образования, обоснование открытия новых направлений и специальностей подготовки, планирование профессионального обучения и профессионального образования граждан по линии службы занятости, регулирование миграционных потоков, в том числе определение объемов квот на привлечение и использование иностранной рабочей силы.

«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
«Стратегия-2035». Социально-экономическое развитие Алтайского края.
Дмитрий Лямзин.
8
Алтай — житница

Естественно, сельскому хозяйству в «Стратегии-2035» отведено особое место, поскольку эта отрасль является одной из важнейших для Алтайского края.

Исходя из представленных в стратегии цифр, к 2035 году регион должен выйти на устойчивое среднегодовое производство зерна в объеме на уровне 5,8 млн тонн (в весе после доработки).

Урожайность сахарной свеклы составит не менее 550 центнеров с гектара, что позволит собирать корнеплода в 1,3 раза больше, чем в 2020 году (около 1,6 млн тонн).

К 2035 году стоит цель сохранить поголовье крупного рогатого скота на уровне 690 тыс. голов, увеличить поголовье свиней до 500 тыс. голов (рост в 1,2 раза к уровню 2020 года).

Производство скота и птицы на убой (в живой массе) должно достигнуть 410 тыс. тонн (рост в 1,5 раза к уровню 2020 года).

Надои молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, должны достигнуть 7290 кг молока в среднем от одной коровы.

Валовое производство молока в крае должно увеличиться в 1,2 раза к уровню 2020 года — до 1,4 млн тонн.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0
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