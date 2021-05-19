Развитие в приоритете. Как в регионе идет работа по поддержке предприятий

Александр Анатольевич Климин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края и председатель наблюдательного совета краевого Фонда развития, рассказал, как в регионе идет работа по поддержке предприятий.

— В регионе продолжает работать Фонд развития Алтайского края, деятельность которого направлена в том числе на развитие промышленности региона. Что собой сегодня представляет Фонд развития АК и можно ли уже подвести какие-то итоги его работы?

— Промышленный комплекс традиционно является фундаментом экономики Алтайского края, во многом определяя его социально-экономическое развитие. В отрасли занято 12% экономически активного населения региона. В структуре ВРП на ее долю приходится 25%. Предприятия промышленности обеспечивают более трети налоговых платежей во все уровни бюджетов и четвертую часть инвестиций в основной капитал. Поэтому стимулирование промышленного роста — одно из приоритетных направлений развития экономики края.

Для поддержки проектов развития предприятий было принято решение о создании Фонда развития Алтайского края. В 2018 году, когда фонд начал предоставлять льготные займы на приобретение оборудования, его капитал составлял 400 млн рублей. Средства на эти цели были выделены из краевого бюджета. Практически сразу данный институт развития привлек повышенное внимание промышленников. В итоге к декабрю 2018 года предприятиям перечислено 333 млн рублей займов.

Понимая востребованность этой поддержки, в 2019 году капитал фонда был увеличен до 550 млн рублей. Фонд начал выстраивать взаимодействие с федеральными институтами развития. Так, в феврале 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности. В этом же году Фонд развития Алтайского края был наделен полномочиями регионального государственного фонда развития промышленности.

В 2020 году мы также продолжили наполнять фонд ресурсами. С этого периода основным источником докапитализации фонда стали субсидии из федерального бюджета, предусмотренные индивидуальной программой социально-экономического развития Алтайского края. Общий их объем в 2020—2024 годах составит 949,4 млн рублей.

С учетом всех возвратных поступлений объем капитализации фонда в марте составил 978 млн рублей. Таким образом, к 2024 году он увеличится до 1,5 млрд рублей. Поэтому на сегодняшний день фонд является одним из самых капиталоемких в Сибирском федеральном округе.

Отмечу, что заем из фонда можно получить по самой выгодной ставке среди кредитных организаций и институтов развития.

— Как часто предприятия прибегают к помощи фонда?

— В целом за период своей деятельности фондом предоставлено 22 льготных займа на сумму 794,8 млн рублей. Стоимость инвестиционных проектов, в финансировании которых принимает участие Фонд развития Алтайского края, превышает 2,7 млрд рублей. Наиболее крупные проекты реализует Алтайский завод прецизионных изделий, получивший в фонде займы на сумму 236 млн рублей, Барнаульский завод прессового оборудования (241 млн рублей).

Следует отметить, что за счет средств фонда в приоритетном порядке финансируются проекты по созданию новых видов продукции. К примеру, АЗПИ благодаря поддержке фонда сумел наладить серийный выпуск полнокомплектных топливных систем собственной конструкции. Ранее у нас в России подобные комплектующие не выпускались. Сегодня системы поставляются на конвейер КамАЗа. К концу этого года годовой объем выпуска увеличится до 10,5 тыс. систем.

Проект БЗПО по организации выпуска колесных дисков также направлен на импортозамещение — ранее диски для основных сборочных российских производств сельхозтехники поставлялись исключительно из-за рубежа. Закупаемое на средства займа фонда развития оборудование позволит выпускать до 80 тыс. дисков в год, что закроет потребности крупнейших производителей сельхозтехники страны и вторичного рынка запчастей.

Программы фонда постоянно совершенствуются. Так, выдача займов из средств, поступивших по индивидуальной программе, происходит в рамках специального направления «Приоритет». По нему установлена минимальная ставка в фонде и в принципе на рынке, но получатель средств должен взять на себя обязательства по созданию новых рабочих мест. В прошлом году по «Приоритету» поддержаны три проекта.

В их числе проект Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения по развитию производства. Благодаря средствам займа удалось повысить производительность на нескольких этапах производственного процесса. АЗСМ на средства льготного зай­ма расширяет линейку почвообрабатывающей техники под брендом Veles.

Также льготные средства получило новое предприятие «Алтай Игрушка», за счет чего запустило производство изделий из древесно-полимерного композита (террасной доски).

С использованием льготных займов фонда в Бийске строится Алтайский битумный терминал. Цель проекта — обеспечение потребности предприятий Алтайского края в высокотехнологичном сырье для строительства и ремонта дорожного полотна.

В рамках этих проектов в прошлом году создано 44 новых рабочих места. Всего же за пять лет действия индивидуальной программы за счет прямой поддержки фонда по программе финансирования «Приоритет» должно быть создано не менее 702 рабочих мест.

— Более льготную ставку, наверное, уже не сделать? Как в дальнейшем планируется развивать работу фонда?

— В этом году заработает новая программа Фонда развития Алтайского края — «Цифровизация промышленности». Предприятия смогут получать займы на приобретение роботизированных линий и программных продуктов, призванных повысить производительность труда и общую эффективность производства.

Также нами рассматривается возможность снижения верхней планки ставок по займам, что сделает программы фонда еще более привлекательными.

В целом программы фонда достаточно гибкие и ориентированы именно на потребность промышленности края, поэтому, обсуждая их с руководителями предприятий, мы совершенствуем их условия для поддержки наибольшего количества важных для экономики региона проектов.

Отмечу, что в дополнение к фонду развития в регионе действует и Краевой лизинговый фонд. В ходе общения с промышленниками мы сформировали единую позицию о необходимости снижения ставки по лизингу в этом фонде, которую планируем в ближайшее время утвердить.