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Реализованные в Барнауле инициативные проекты могут победить на всероссийском конкурсе

Жителей Барнаула приглашают поддержать на всероссийском конкурсе инициативные проекты, реализованные в краевой столице в 2020 году.

Современную спортивную площадку, построенную по проекту поддержки местных инициатив, открыли в барнаульском поселке Бельмесево.
Современную спортивную площадку, построенную по проекту поддержки местных инициатив, открыли в барнаульском поселке Бельмесево.
Пресс-служба администрации города Барнаула

Так, на V Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования участвуют следующие барнаульские проекты:

  • детская площадка в поселке Лесной;
  • беговая дорожка в поселке Научный городок;
  • ремонт дороги по улице Надежды в поселке Казенная Заимка;
  • монтаж линии наружного освещения по улице Центральная в поселке Березовка;
  • ремонт тротуара по пер. Благодатный в поселке Центральный;
  • спортивная площадка на территории школы № 96 в поселке Борзовая Заимка.

Жители Барнаула могут поддержать проекты, проголосовав за них на сайте конкурса до 15 июня 2021 года.

Отметим, что сам конкурс проводится в два этапа. По итогам первого будут отобраны 25 проектов, набравших большинство голосов. В рамках второго этапа конкурсная комиссия определит победителей по четырем номинациям: «Общественное участие», «Общественное партнерство», «Самый инновационный проект», «Проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования».

Победитель награждается дипломом и денежной премией в размере 100 тыс. рублей для реализации последующих проектов инициативного бюджетирования.

Напомним, что общая стоимость реализованных в Барнауле в 2020 году проектов местных инициатив превысила 7 млн рублей при софинансировании местных жителей в размере около 1 млн рублей.

В пригороде Барнаула сделали освещение.
В пригороде Барнаула сделали освещение.
barnaul.org

Годом ранее проект местной инициативы по обустройству спортивной площадки в поселке Бельмесево в Барнауле был признан одним из лучших в России в рамках Всероссийского конкурса реализованных проектов инициативного бюджетирования.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, проект поддержки местных инициатив реализуется в Алтайском крае с 2016 года и позволяет жителям благоустроить и сделать комфортнее общественные пространства рядом со своим домом.

В 2021 году в Барануле будут реализованы следующие инициативные проекты:

  • устройство детской площадки в поселке Власиха;
  • устройство спортивной площадки в поселке Черницк;
  • обустройство детско-спортивных площадок в поселке Мохнатушка и селе Гоньба;
  • обустройство линии наружного освещения по улице Садовой в поселке Казенная Заимка;
  • создание разворотной площадки маршрутного транспорта и остановочного пункта по переулку Благодатный в поселке Центральный;
  • ремонт дорог по улице Гвардейской в поселке Научный городок и по улице Ивлева на станции Ползуново.
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