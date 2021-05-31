Реализованные в Барнауле инициативные проекты могут победить на всероссийском конкурсе

Так, на V Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования участвуют следующие барнаульские проекты:
- детская площадка в поселке Лесной;
- беговая дорожка в поселке Научный городок;
- ремонт дороги по улице Надежды в поселке Казенная Заимка;
- монтаж линии наружного освещения по улице Центральная в поселке Березовка;
- ремонт тротуара по пер. Благодатный в поселке Центральный;
- спортивная площадка на территории школы № 96 в поселке Борзовая Заимка.
Жители Барнаула могут поддержать проекты, проголосовав за них на сайте конкурса до 15 июня 2021 года.
Отметим, что сам конкурс проводится в два этапа. По итогам первого будут отобраны 25 проектов, набравших большинство голосов. В рамках второго этапа конкурсная комиссия определит победителей по четырем номинациям: «Общественное участие», «Общественное партнерство», «Самый инновационный проект», «Проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования».
Победитель награждается дипломом и денежной премией в размере 100 тыс. рублей для реализации последующих проектов инициативного бюджетирования.
Напомним, что общая стоимость реализованных в Барнауле в 2020 году проектов местных инициатив превысила 7 млн рублей при софинансировании местных жителей в размере около 1 млн рублей.
Годом ранее проект местной инициативы по обустройству спортивной площадки в поселке Бельмесево в Барнауле был признан одним из лучших в России в рамках Всероссийского конкурса реализованных проектов инициативного бюджетирования.
Как неоднократно сообщал altapress.ru, проект поддержки местных инициатив реализуется в Алтайском крае с 2016 года и позволяет жителям благоустроить и сделать комфортнее общественные пространства рядом со своим домом.
В 2021 году в Барануле будут реализованы следующие инициативные проекты:
- устройство детской площадки в поселке Власиха;
- устройство спортивной площадки в поселке Черницк;
- обустройство детско-спортивных площадок в поселке Мохнатушка и селе Гоньба;
- обустройство линии наружного освещения по улице Садовой в поселке Казенная Заимка;
- создание разворотной площадки маршрутного транспорта и остановочного пункта по переулку Благодатный в поселке Центральный;
- ремонт дорог по улице Гвардейской в поселке Научный городок и по улице Ивлева на станции Ползуново.