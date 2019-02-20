Реальные доходы населения в России продолжают падать, а зарплата не растет

В январе 2019 года реальные зарплаты россиян почти не выросли, сообщил Росстат. Доходы населения продолжили сокращаться — на 1,3% в годовом выражении, пишут «Ведомости».

Сначала Росстат решил об этом не отчитываться, уточняет издание. В опубликованном докладе он не указал данные о реальных доходах, позже Росстат заменил доклад на новую версию, дополнив ее данными о доходах.

Реальные зарплаты почти не растут и теоретически могут уйти в отрицательную область в первом квартале 2019 года, опасается главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.

Поддержать доходы в 2019 году может обещанное повышение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1000 рублей и индексация крупными компаниями зарплат сотрудников, предполагет главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, но это даст рост лишь на 1−1,5%.

В этом году доходы продолжат падать в связи с ускорением инфляции, ростом налогов и жесткой бюджетной политикой, считает Тремасов.