Реальные доходы россиян поручил повысить Путин

Задачу предстоит исполнить вместе с исполнительными органами регионов и Центробанком, указывает Lenta.ru.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что доходы россиян растут выше инфляции, заявил Путин и пошутил про клопов.

Путин также сообщил, что экономика России развивается предсказуемо. В пример он привел ВВП, который за девять месяцев вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2022-го.

Владимир Путин также посмеялся над Францией, в которой разбушевалась "эпидемия" постельных клопов. Он сказал, что чем меньше европейских товаров будут ввозить в России, тем меньше вероятность, что клопы заведутся в РФ.

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