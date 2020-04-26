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Экономика

Реальные доходы россиян сократились

Реальные доходы жителей России за январь — март 2020 года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Доходы. Налоги.
Доходы. Налоги.
pixabay.com

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги, сборы и так далее), скорректированные на инфляцию.

Среднедушевые доходы населения за указанный период составили 31,2 тыс. рублей, увеличившись на 3,3% по отношению к соответствующему кварталу прошлого года.

Эффект ограничительных мер из-за коронавируса на реальные располагаемые доходы россиян еще не проявился в полной мере, отмечает РБК со ссылкой на слова директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой.

Отрицательная динамика показателя может быть связана с ослаблением рубля вследствие обвального падения цен на нефть в марте.

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