Региональный банк в пятёрке лучших мобильных банков России

Мобильное приложение BL-online банка «Левобережный» уверенно расположилось в пятёрке лидеров Daily Banking (повседневный банкинг) для Android и Digital office (цифровой офис) для iPhone и Android, закрепив свои позиции в рейтинге лучших интернет-банков страны. Всего в исследовании оценивались 100 мобильных приложений финансовых компаний России.

Ранее Банк «Левобережный» уже занимал топовые позиции в аналогичном рейтинге для WEB-версий интернет-банков: 2 место в Digital office и 3 место в Daily banking среди всех российских банков, участвующих в исследовании Internet Banking Rank 2018.

Павел Трубачев,

директор по развитию банковских технологий Банка «Левобережный»:

BL-Online — это полнофункциональное приложение для частных клиентов, как мы любим говорить, «банк на диване». За прошедший год нам удалось практически невозможное — поднять уровень нашего мобильного приложения до уровня интернет-банка, который занимает лидирующие позиции в престижном рейтинге Markswebb. В этом году банк «Левобережный» задал новый тренд — региональные банки встают в один ряд с компаниями финтехами — признанными лидерами на рынке мобильных устройств. Нам сложно конкурировать с федеральными банками в финансовых возможностях, но эффективное партнёрство с нашим технологическим вендором, поставщиком мобильных решений Faktura.ru, позволяет нам в кратчайшие сроки выводить лучшие практики на рынок мобильного ПО, опережая крупных игроков банковского сектора.

Банк «Левобережный» постоянно совершенствует мобильное приложение «BL-online», значительно расширяя его возможности и функционал. Сегодня клиентам банка, подключившим мобильную версию, доступны: контроль поступлений и списаний по карте; анализ расходов; снятие наличных в банкомате с помощью мобильного приложения по QR-коду; подписка на штрафы и налоговые платежи; оформление виртуальной карты для совершения покупок в интернет-магазинах; оформление заявки на кредит; управление лимитами карты; быстрые переводы денег между картами любых банков; автоплатежи за мобильную связь; обмен валют; покупка страховок и т.д. Функция «чата» с банком позволяет клиентам оперативно решать любые вопросы без посещения офиса или звонка в call-центр.

BL-online в 4 клика:

Загрузите мобильное Приложение BL-online.ru на смартфон через iTunes или Google Play и запустите его. В открывшемся окне нажмите кнопку «Вход», далее введите Логин и Пароль к сервису «Интернет-банк». Если вы используете сервис «Интернет-банк» впервые , пройдите процедуру самостоятельной регистрации , нажав кнопку «Регистрация» и следуйте инструкции. Управляйте своими финансами с мобильным приложением «BL-online».

Если вы не являетесь клиентом банка «Левобережный», вы можете подключить сервис, обратившись в любое отделение банка в вашем городе.

Справка

Банк «Левобережный» — один из ведущих региональных банков России. Его сеть формируют офисы в Сибирском федеральном округе — Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Красноярском и Алтайском краях. Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам, корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.