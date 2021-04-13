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Экономика

Региональное правительство потратило 8,5 млн рублей на карантин перед приездом Путина

Правительство Саратовской области потратило 8,46 млн рублей на двухнедельный карантин для тех, кто встречал президента РФ Владимира Путина во время его приезда в регион, сообщила «Русская служба Би-би-си».

Владимир Путин в парке покорителей космоса.
Владимир Путин в парке покорителей космоса.
kremlin.ru

Издание обнаружило соответствующий тендер на сайте госзакупок.

По условиям тендера, те, кто задействован в торжествах с участием главы государства по случаю Дня космонавтики на месте приземления Гагарина, должны были пройти карантин в санатории «Нива» в городе Маркс под Саратовом.

Для них сняли одноместные номера, предоставили трехразовое питание и обеспечили наблюдение врачей.

Тендер выиграло предприятие «Газпром трансгаз Саратов», которому принадлежит «Нива».

Владимир Путин в парке покорителей космоса.
Владимир Путин в парке покорителей космоса.
kremlin.ru

На время карантина санаторий закрыли для окружающих, пишет polit.ru.

12 апреля — в день 60-летия первого полета человека в космос — Путина посетил Парк покорителей космоса. Этот парк создали в Энгельсском районе Саратовской области на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина.

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