Региональное правительство потратило 8,5 млн рублей на карантин перед приездом Путина

Издание обнаружило соответствующий тендер на сайте госзакупок.
По условиям тендера, те, кто задействован в торжествах с участием главы государства по случаю Дня космонавтики на месте приземления Гагарина, должны были пройти карантин в санатории «Нива» в городе Маркс под Саратовом.
Для них сняли одноместные номера, предоставили трехразовое питание и обеспечили наблюдение врачей.
Тендер выиграло предприятие «Газпром трансгаз Саратов», которому принадлежит «Нива».
На время карантина санаторий закрыли для окружающих, пишет polit.ru.
12 апреля — в день 60-летия первого полета человека в космос — Путина посетил Парк покорителей космоса. Этот парк создали в Энгельсском районе Саратовской области на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина.