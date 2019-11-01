«Река начала оживать»: в Алтайском крае рассказали о модернизации флота и подвели итоги навигации

31 октября в Барнауле эксперты подвели итоги пассажирских и грузовых перевозок по рекам региона в 2019 году. Специалисты отметили, что это перспективное направление для развития Алтайского края, однако в этой сфере еще предстоит многое сделать.

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Доставлять грузы по воде , разгружая дороги

Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края, напомнил, что в 2015 году администрация края, перевозчики, бизнес и администрация Обского бассейна внутренних водных путей подписали соглашение.

Договорились, что каждая из сторон финансирует дноуглубительные работы, в результате чего гравийно-песчаные карьеры края смогут отправлять инертные материалы не по автомобильным дорогам, а баржами.

Эта модель государственно-частного партнерства направлена на развитие внутреннего водного транспорта, увеличение пропускной способности и периода навигации.

За четыре года из федерального, краевого и внебюджетных источников на выполнение работ выделили около 185 млн рублей. Период навигации в регионе увеличился, рекой переправили 3,1 млн тонн грузов, из которых 2 млн тонн переориентировали с дорог.

Грузоперевозки по Катуни. sgd22.ru

Благодаря этому уже удалось снизить нагрузку и интенсивность движения грузовиков на трассах Алтайского края.

Начало водных путей в Обском бассейне узкое и мелкое. Поэтому очень важны дноуглубительные общий работы. Их объем составил 1,294 млн кубических метров, в сравнении с прошлым годом этот показатель значительно увеличился.

Сейчас суда могут курсировать на внутренних водных путях более 100 суток.

Основные грузы, которые перевозили по рекам края — инертные материалы. В этом году уже доставили более 920 тыс. тонн. В сравнении с прошлым годом рост составил 9%.

Министр транспорта региона отметил, что с учётом погодных условий навигация может быть продолжена до 15−20 ноября. В связи с этим показатели перевозок возрастут.

Речники углубляют дно Катуни. sgd22.ru

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

По себестоимости речной транспорт является самым дешевым после трубопроводного. Перенаправление грузов с дорог на реки показывает свою эффективность. <…> У нас сохранился флот, рабочие места, река начала оживать, там выполняют различные работы. Если в первые годы ничего, кроме инертных материалов, не доставляли, то сейчас, например, перевозят лес и не только. Думаю, что развитие этого направления является перспективным.

Он добавил, что к вопросу речных перевозок нужно подходить комплексно и развивать логистику.

Речные перевозки пассажиров

В границах Алтайского края проходят четыре социально-значимых пассажирских маршрута. Протяженность одного из них, «Барнаул — Кокуйское», превышает 65 километров. На линиях курсируют теплоходы типа «Москва» и «ПТ».

В период сложного весеннего паводка флот работает на линии Барнаул-Затон.

В Барнауле открыли навигацию. Иван Кузьмин

В 2019 году пассажирская навигация по пригородным маршрутам завершилась 15 сентября. На линиях Барнаул-Бобровка, Барнаул-Рассказиха, Барнаул-Кокуйское перевезли более 22 тыс. пассажиров.

Александр Чуприн, начальник Барнаульского района водных путей и судоходства, отметил, что ранее некоторые участки рек были заилены и замыты.

Там провели работы, благодаря которым пассажирский флот смог работать без простоя и ограничений, которые появлялись, когда падал уровень рек.

Для сохранения пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте ежегодно предусмотрены средства на погашение убытков, полученных на пригородных и городской линиях.

Например, на пассажирских линиях действуют льготы для тружеников тыла, ветеранов труда и реабилитированных. Цена детского билета на пригородных линиях составит 50% от стоимости проезда. В текущем году сумма субсидии превысила 11 млн. рублей.

В Барнауле открыли навигацию. Иван Кузьмин

Александр Чуприн,

начальник Барнаульского района водных путей и судоходства:

Пассажирские речные перевозки рентабельны только в европейской части России, в Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. В других местах — они дотационные. В нашем крае речь идет о сохранении пассажирского флота, потому что это в основном социальное направление.

В настоящее время благодаря хорошей погоде еще действуют четыре паромные переправы, которые перевозят как пассажиров, так и автомобили. Флот также ходит по двум линиям — «Камень-на-Оби — Малетино» и в черте Барнаула.

Долгожданная модернизация

Начальник Барнаульского района водных путей и судоходства сообщил, что если в 2014 году стоял вопрос лишь о сохранении этой отрасли в крае, то сейчас активно проводят модернизацию. Восстановили несколько земснарядов, отремонтировали грузовые баржи, буксировщики.

Речной транспорт. Предоставлено минтрансом Алтайского края.

А еще разравнивают береговую инфраструктуру. Так за счет частных инвестиций провели работу по развитию порта Восточный в Барнауле. Выполнили ремонт дороги к нему, восстановили три крана для разгрузки барж, подкрановые пути и весовое хозяйство.

Также восстановили перевалку грузов с внутреннего водного транспорта в Усть-Пристанском, Калманском и Шелаболихинском районах.

«Если такая динамика будет продолжаться, то в ближайшие два года речной транспорт Алтайского края окажется в хорошем состоянии», — отметил Александр Чуприн.