«Река начала оживать»: в Алтайском крае рассказали о модернизации флота и подвели итоги навигации

Доставлять грузы по воде, разгружая дороги
Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края, напомнил, что в 2015 году администрация края, перевозчики, бизнес и администрация Обского бассейна внутренних водных путей подписали соглашение.
Договорились, что каждая из сторон финансирует дноуглубительные работы, в результате чего гравийно-песчаные карьеры края смогут отправлять инертные материалы не по автомобильным дорогам, а баржами.
Эта модель государственно-частного партнерства направлена на развитие внутреннего водного транспорта, увеличение пропускной способности и периода навигации.
За четыре года из федерального, краевого и внебюджетных источников на выполнение работ выделили около 185 млн рублей. Период навигации в регионе увеличился, рекой переправили 3,1 млн тонн грузов, из которых 2 млн тонн переориентировали с дорог.
Благодаря этому уже удалось снизить нагрузку и интенсивность движения грузовиков на трассах Алтайского края.
Начало водных путей в Обском бассейне узкое и мелкое. Поэтому очень важны дноуглубительные общий работы. Их объем составил 1,294 млн кубических метров, в сравнении с прошлым годом этот показатель значительно увеличился.
Сейчас суда могут курсировать на внутренних водных путях более 100 суток.
Основные грузы, которые перевозили по рекам края — инертные материалы. В этом году уже доставили более 920 тыс. тонн. В сравнении с прошлым годом рост составил 9%.
Министр транспорта региона отметил, что с учётом погодных условий навигация может быть продолжена до 15−20 ноября. В связи с этим показатели перевозок возрастут.
Александр Дементьев,
министр транспорта Алтайского края:
По себестоимости речной транспорт является самым дешевым после трубопроводного. Перенаправление грузов с дорог на реки показывает свою эффективность. <…> У нас сохранился флот, рабочие места, река начала оживать, там выполняют различные работы. Если в первые годы ничего, кроме инертных материалов, не доставляли, то сейчас, например, перевозят лес и не только. Думаю, что развитие этого направления является перспективным.
Он добавил, что к вопросу речных перевозок нужно подходить комплексно и развивать логистику.
Речные перевозки пассажиров
В границах Алтайского края проходят четыре социально-значимых пассажирских маршрута. Протяженность одного из них, «Барнаул — Кокуйское», превышает 65 километров. На линиях курсируют теплоходы типа «Москва» и «ПТ».
В период сложного весеннего паводка флот работает на линии Барнаул-Затон.
В 2019 году пассажирская навигация по пригородным маршрутам завершилась 15 сентября. На линиях Барнаул-Бобровка, Барнаул-Рассказиха, Барнаул-Кокуйское перевезли более 22 тыс. пассажиров.
Александр Чуприн, начальник Барнаульского района водных путей и судоходства, отметил, что ранее некоторые участки рек были заилены и замыты.
Там провели работы, благодаря которым пассажирский флот смог работать без простоя и ограничений, которые появлялись, когда падал уровень рек.
Для сохранения пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте ежегодно предусмотрены средства на погашение убытков, полученных на пригородных и городской линиях.
Например, на пассажирских линиях действуют льготы для тружеников тыла, ветеранов труда и реабилитированных. Цена детского билета на пригородных линиях составит 50% от стоимости проезда. В текущем году сумма субсидии превысила 11 млн. рублей.
Александр Чуприн,
начальник Барнаульского района водных путей и судоходства:
Пассажирские речные перевозки рентабельны только в европейской части России, в Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. В других местах — они дотационные. В нашем крае речь идет о сохранении пассажирского флота, потому что это в основном социальное направление.
В настоящее время благодаря хорошей погоде еще действуют четыре паромные переправы, которые перевозят как пассажиров, так и автомобили. Флот также ходит по двум линиям — «Камень-на-Оби — Малетино» и в черте Барнаула.
Долгожданная модернизация
Начальник Барнаульского района водных путей и судоходства сообщил, что если в 2014 году стоял вопрос лишь о сохранении этой отрасли в крае, то сейчас активно проводят модернизацию. Восстановили несколько земснарядов, отремонтировали грузовые баржи, буксировщики.
А еще разравнивают береговую инфраструктуру. Так за счет частных инвестиций провели работу по развитию порта Восточный в Барнауле. Выполнили ремонт дороги к нему, восстановили три крана для разгрузки барж, подкрановые пути и весовое хозяйство.
Также восстановили перевалку грузов с внутреннего водного транспорта в Усть-Пристанском, Калманском и Шелаболихинском районах.
«Если такая динамика будет продолжаться, то в ближайшие два года речной транспорт Алтайского края окажется в хорошем состоянии», — отметил Александр Чуприн.
Цифра
70 млн рублей — столько потратили на финансирование путевых работ в Алтайском крае в 2019 году.