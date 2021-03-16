Реконструкция моста через Барнаулку. Специалисты монтируют сваи

Специалисты производят монтаж свай нового моста через реку Барнаулку по улице Челюскинцев. Работы на этом объекте ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В данный момент здесь осуществляется установка буро-забивных свай под новый мост. Уже пробурено и установлено на уровень земли 11 металлических свай с опусканием в них арматурного каркаса и бетонированием.

Всего свай будет 20. Затем будет выполнен монтаж их верхних частей. Как рассказал начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Дмитрий Симоненко, график работ учитывает прохождение весеннего паводка.

По словам Дмитрия Симоненко, до периода активного снеготаяния компания-подрядчик проведет основные работы в русле реки. После этого будут демонтированы технологические съезды и обеспечен беспрепятственный пропуск талых вод.

Реконструкция моста через Барнаулку. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Реконструкция моста через Барнаулку. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Реконструкция моста через Барнаулку. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Реконструкция моста через Барнаулку. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

К настоящему времени уже демонтирован старый мост через Барнаулку, проведены работы по переносу электрических сетей, опор освещения, обустроен временный металлический пешеходный мост.

Напомним, к реконструкции моста через реку Барнаулку по улице Челюскинцев специалисты приступили 1 марта. Подрядчиком выступает ООО «Барнаульское ДСУ № 4».

Стоимость реконструкции моста составляет 87,8 млн рублей из краевого и городского бюджетов.

Согласно условиям муниципального контракта, реконструкция моста должна завершиться до 1 ноября 2021 года. При этом подрядчик планирует сдать мост в эксплуатацию раньше назначенного срока.

Реконструкция моста через Барнаулку. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» построят и отремонтируют более 25 километров транспортных магистралей.

Ремонтно-строительные работы запланированы на 22 объектах общей протяженностью 25,25 километра. Что касается финансирования, то на эти цели предусмотрено 907,21 млн рублей — из краевой казны выделено 681,71 млн рублей, из казны города — 225,5 млн рублей.