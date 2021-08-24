Реконструкцию моста через Барнаулку завершат досрочно

Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев завершили на 70%, при этом подрядная организация гарантирует закончить все работы в сентябре — то есть досрочно. Объект приводят в порядок в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.

Напомним, к ремонту инженерного сооружения специалисты приступили с 1 февраля. Ранее мост обследовали. Эксперты пришли к выводу — несущие конструкции переправы находятся в аварийном состоянии.

Именно поэтому в рамках реконструкции моста объект буквально возвели заново: для этого полностью снесли старое сооружение, переложили все коммуникации.

Стоимость работ по реконструкции моста составляет 87,8 млн рублей. На сегодня выполнено порядка 70% от общего объема работ, включая снос старого моста, перенос коммуникаций, забивку свай, монтаж пролетных строений.

Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

В настоящее время подрядчик обустраивает систему гидроизоляции моста. После этого дорожники проведут обустройство защитного слоя бетона, монтаж тротуарных блоков и дорожной одежды, линии освещения.

Завершающим этапом реконструкции моста станет благоустройство подходов к нему и прилегающей территории.

Как отметил начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Симоненко, проезжая часть нового моста станет шире на 60 сантиметров и составит 9 метров.

Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула. Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула. Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Пешеходные тротуары на старом сооружении имели ширину в 1,6 метра, на новом — 2,25 метра. Длина моста через Барнаулку составит порядка 66 метров.

Реконструкцию объекта должны завершить к 1 ноября. Однако подрядчик гарантирует сдать объект в сентябре. Движение по мосту будет открыто чуть позже сдачи: мост пройдет приемку специализированной государственной инспекции, которая проверит его на соответствие всем необходимым параметрам и требованиям безопасности.

Новый мост, реконструированный по дорожному нацпроекту, снова сможет обеспечивать пропуск транспорта с развязки моста через Обь, на улицу Загородную, в сторону шоссе Ленточный Бор.

Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Барнауле на 2021 год было запланировано улучшить 23 участка дорог города.

На данный момент к ремонту приступили на всех участках, кроме дороги на улице Ползунова. Общая сумма средств, направленная в 2021 году на реализацию национального проекта в краевой столице, превысила 907 миллионов рублей.