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Реконструкцию моста через Барнаулку завершат досрочно

Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев завершили на 70%, при этом подрядная организация гарантирует закончить все работы в сентябре — то есть досрочно. Объект приводят в порядок в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Напомним, к ремонту инженерного сооружения специалисты приступили с 1 февраля. Ранее мост обследовали. Эксперты пришли к выводу — несущие конструкции переправы находятся в аварийном состоянии.

Именно поэтому в рамках реконструкции моста объект буквально возвели заново: для этого полностью снесли старое сооружение, переложили все коммуникации.

Стоимость работ по реконструкции моста составляет 87,8 млн рублей. На сегодня выполнено порядка 70% от общего объема работ, включая снос старого моста, перенос коммуникаций, забивку свай, монтаж пролетных строений.

Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

В настоящее время подрядчик обустраивает систему гидроизоляции моста. После этого дорожники проведут обустройство защитного слоя бетона, монтаж тротуарных блоков и дорожной одежды, линии освещения.

Завершающим этапом реконструкции моста станет благоустройство подходов к нему и прилегающей территории.

Как отметил начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Симоненко, проезжая часть нового моста станет шире на 60 сантиметров и составит 9 метров.

Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.
Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.
Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Пешеходные тротуары на старом сооружении имели ширину в 1,6 метра, на новом — 2,25 метра. Длина моста через Барнаулку составит порядка 66 метров.

Реконструкцию объекта должны завершить к 1 ноября. Однако подрядчик гарантирует сдать объект в сентябре. Движение по мосту будет открыто чуть позже сдачи: мост пройдет приемку специализированной государственной инспекции, которая проверит его на соответствие всем необходимым параметрам и требованиям безопасности.

Новый мост, реконструированный по дорожному нацпроекту, снова сможет обеспечивать пропуск транспорта с развязки моста через Обь, на улицу Загородную, в сторону шоссе Ленточный Бор.

Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Барнауле на 2021 год было запланировано улучшить 23 участка дорог города.

На данный момент к ремонту приступили на всех участках, кроме дороги на улице Ползунова. Общая сумма средств, направленная в 2021 году на реализацию национального проекта в краевой столице, превысила 907 миллионов рублей.

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