Рекорд побит. Барнаульский эксперт прокомментировал, что будет после повышения ключевой ставки ЦБ

Решение Центробанка повысить значение ключевой ставки до рекордных 20% имеет краткосрочный характер — уверен доктор экономических наук, профессор Алтайского госуниверситета Евгений Шваков. О том, что двигало финансистами, чего ждать закредитованным жителям региона и вернется ли все на круги своя, эксперт рассказал altapress.ru.

Временная мера

Евгений Шваков пояснил: действия Центрального Банка обусловлены текущей ситуацией на финансовом рынке, связанной со спецоперацией России на Украине и последовавшими за этим санкциями со стороны стран Запада.

Евгений Шваков. Инна Евтушевская.

Эксперт полагает, что увеличение ставки Центробанка — довольно краткосрочная мера, принятая для стабилизации финансового рынка. И со временем ее значение может быть пересмотрено. Когда это произойдет, сказать пока сложно.

«Разумеется, банки ориентируются на ключевую ставку, установленную ЦБ. В связи с этим, неизбежно произойдет увеличение стоимости потребительских и ипотечных кредитов», — отметил профессор АлтГУ.

Грядет ли пересмотр кредитных ставок

По словам эксперта, пересмотр ранее заключенных кредитов, в том числе ипотечных, возможен, но только в том случае, если это предусмотрено условиями договора.

«Пока я не могу сказать, смогут ли банки изменить действующие кредитные соглашения. Для этого нужно внимательно изучить условия конкретных договоров. Если в них прописано такая возможность, то есть большая вероятность пересмотра процентной ставки», — пояснил Евгений Шваков.

Кредит. СС0.

Эксперт также считает, что стабилизация финансовой ситуации в России неизбежна. По мере ее изменения ключевая ставка, установленная Центробанком, вернется к приемлемой для российской экономики величине.

«Любое повышение ставок обуславливает рецессию в национальной экономике, что является с позиции ее развития недопустимым. Поэтому спустя некоторое время ставка наверняка пойдет вниз», — заключил эксперт.

О чем говорят банки

Альфа-Банк прокомментировал, как изменение ключевой ставки скажется на его предложениях. Банк планирует значимо повысить проценты по вкладам и накопительным счетам в ближайшее время.

Деньги , прибыль , кредит. СС0

В то же время, финансовая организация не будет менять ставки по уже выданным потребительским кредитам и ипотеке. Кроме того, банк обещает скоро рассказать про условия для новых кредитов.

Напомним, Совет директоров Банка России принял решение с 28 февраля повысить ключевую ставку c 9,5% до 20% годовых. В ЦБ пояснили, что увеличение приведет столь же серьезному росту процентных ставок по вкладам в российских банках. Мера должна компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».