Банк России повысил ключевую ставку сразу до 20% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля с 9,5% до 20% годовых, сообщает РБК.

Необходимость такого повышения в ЦБ объяснили «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

Резкое повышение ключевой ставки, пояснили в ЦБ, приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

«Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее резкий рост платы по ипотеке предрекли россиянам.