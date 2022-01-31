31 января
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Экономика

Резкий рост платы по ипотеке предрекли россиянам

К июлю ежемесячная плата по ипотеке увеличится на 21%.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Такой резкий рост предсказали участники рынка недвижимости, пишут «Известиями».

При расчетах эксперты учли увеличение ипотечных ставок и рост цен на недвижимость. За 2022 год новостройки, согласно прогнозам, подорожают на 15%, — скорее всего, рост цен будет выше инфляции, как это было в 2020—2021 годах.

Увеличение стоимости жилья участники рынка связывают с подорожанием стройматериалов и дефицитом рабочей силы, пишет Lenta.ru.

В течение полугода средняя стоимость жилья в новостройках может увеличиться на 5%. Вслед за первичным предложением подорожает и вторичное. Средние ипотечные ставки в 2022 году поднимутся до 11,5−13% при условии, что ключевая ставка будет не выше 10%.

При подорожании жилья на 5% и росте ставок до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15 процентов на 20 лет увеличится на 21%.

Переплата за весь срок пользования кредитом вырастет на 32%, а общая стоимость покупки жилья — на 19%.

Ранее глава ЦБ призвала не брать ипотеку из страха роста ставок.

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