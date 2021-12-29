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Недвижимость

Глава ЦБ призвала не брать ипотеку из страха роста ставок

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что, сейчас не стоит спешить брать ипотечный кредит, но надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

В интервью телеканалу «Россия 24» она заявила, что нужно смотреть внимательно на ситуацию и не поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению.

«У нас сейчас ставки по ипотеке, несмотря на то что инфляция выросла больше, чем наша целевая инфляция, на 4 процентных пункта, ставки по ипотеке где-то около одного процентного пункта подорожали. И, конечно, бежать, спешить брать сейчас ипотечный кредит, наверное, не стоит, надо смотреть, какие индивидуальные условия у каждой семьи», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ считает, что максимальный эффект от повышений ключевой ставки ожидается в следующем году. Она расчитывает, что к концу года инфляцию удастся снизить до 4−4,5%, пишет bfm.ru.

По словам главы Банка России, пик роста цен на недвижимость в России пройден. Повышение стоимости квадратных метров должно серьезно замедлиться на фоне растущего предложения недвижимости.

Ранее эксперт дал прогноз инфляции в России при разных сценариях.

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