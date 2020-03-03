Рекорд в истории свекловодства обрушил цены на сахар в Алтайском крае

Из-за высокого урожая свеклы и расширения посевных площадей, сильнее всего в январе цены снизились на сахар. Он стоил на 38% меньше, чем год назад.
Всего за 2019 год в крае собрали около 1,3 млн тонн сырья — это максимальный результат в новейшей истории свекловодства.
Сезон переработки свеклы в этом году продлился до марта. В прошлом году он завершился в конце января.
Что еще подешевело
Благодаря хорошему урожаю овощей, подешевел картофель, капуста и свекла.
Рост производительности тепличных хозяйств Сибири и края снизил стоимость огурцов и помидоров.
Модернизация свиноводческих комплексов и птицефабрик увеличила объем производства местной продукции, соответственно, подешевели курица и свинина.
В целом инфляция в регионе уменьшается с августа 2019 года. В начале этого года рост цен замедлился благодаря тому, что расширилось предложение на отдельных продовольственных рынках, а также за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС и индексации тарифов ЖКУ в начале 2019 года.