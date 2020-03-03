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3 марта -1°C

Рекорд в истории свекловодства обрушил цены на сахар в Алтайском крае

В Алтайском крае сильно подешевел сахар и снизился рост цен на большинство продовольственных товаров, рассказали в пресс-службе алтайского отделения Сибирского ГУ Центробанка РФ. Продовольственная инфляция в январе снизилась до 2,3% после 2,9% в декабре 2019 года.

Сахар.
Сахар.
CC0

Из-за высокого урожая свеклы и расширения посевных площадей, сильнее всего в январе цены снизились на сахар. Он стоил на 38% меньше, чем год назад.

Всего за 2019 год в крае собрали около 1,3 млн тонн сырья — это максимальный результат в новейшей истории свекловодства.

Сезон переработки свеклы в этом году продлился до марта. В прошлом году он завершился в конце января.

Что еще подешевело

Благодаря хорошему урожаю овощей, подешевел картофель, капуста и свекла.

Рост производительности тепличных хозяйств Сибири и края снизил стоимость огурцов и помидоров.

Модернизация свиноводческих комплексов и птицефабрик увеличила объем производства местной продукции, соответственно, подешевели курица и свинина.

В целом инфляция в регионе уменьшается с августа 2019 года. В начале этого года рост цен замедлился благодаря тому, что расширилось предложение на отдельных продовольственных рынках, а также за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС и индексации тарифов ЖКУ в начале 2019 года.

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