Рекорды на воде и в воздухе. Как транспортная отрасль Алтайского края пережила 2022 год

По алтайским рекам перевезено рекордное количество грузов, а воздушным транспортом воспользовалось рекордное число пассажиров. Чем отметился в отрасли перевозок 2022 год, рассказали на итоговом совещании минтранса Алтайского края 10 марта руководители профильных ведомств и структур.

Финансы романсов не поют

Всего на дорожное хозяйство Алтайского края за 2022 год было направлено порядка 23 млрд рублей. Это на 44% больше, чем в 2021 году. В муниципалитеты направлено более 4 млрд рублей, субсидии на ремонт и поддержание улично-дорожной сети составили 2,4 млрд рублей.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры в рамках инфраструктурных кредитов потрачено 1,4 млрд.

Перестроен механизм контрольно-закупочных процедур. По сравнению с 2021 годом количество неконкурентных закупок у госпредприятий сократилось с 7,4 до 3,1 млрд рублей.

Справка: В оперативном управлении алтайского минтранса находится имущество на сумму 56 млрд рублей — это более 60% стоимости всего имущества края.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

Муниципальный транспорт

Около 1 млрд рублей направлено на обновление парка техники для муниципалитетов (136 единиц). Муниципалитеты получили 193 автобуса. Они курсируют по 202 маршрутам, причем 34 из них были вновь установлены именно в 2022 году.

Всего на покупку техники в муниципалитеты и краевые дорожно-строительные управления затрачено порядка 2 млрд рублей из краевого бюджета, приобретено более 250 единиц техники).

Модернизируется инфраструктура электротранспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске. На это в 2022 году потрачено 1,1 млрд рублей. Рубцовск получил семь троллейбусов, в Барнаул ожидается поступление 10 низкопольных трамваев.

Троллейбус Рубцовск. Пресс-служба губернатора Алтайского края.

Воздушный транспорт

Первым делом , первым делом — пассажиры

Пассажирские перевозки авиатранспортом в 2022 году превысили отметку в 627 тыс. пассажиров, это абсолютный исторический максимум (+20% по сравнению с предыдущим годом). В 2023 году планируется обслужить как минимум 630 тыс. пассажиров.

2229 самолетовылетов было обслужено в аэропорту Барнаул (+6,3% относительно 2021 года). Рост обусловлен такими факторами, как субсидирование региональных воздушных перевозок, увеличение частоты рейсов на московском направлении, интенсификация сотрудничества с грузовыми компаниями.

В 2023 году ожидается дальнейшее увеличение количества самолетовылетов до 3280. Чаще будут летать самолеты в Москву, СПб, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Омск, Тюмень и Сургут. В текущем году также ожидается возобновление рейсов в Турцию и Тайланд. В начале лета — в Турцию, осенью-зимой — в Тайланд.

Самолет. unsplash.com

Топливо , инвестиции , санавиация

Доходы авиапредприятия «Алтай» в 2022 году составили 2,5 млрд рублей, это почти вдвое больше, чем в 2021 году. При этом прибыль оказалась и вовсе впятеро больше чем годом ранее — 192 млн рублей.

Почти вдвое (+97,6%) увеличился объем реализованного компанией авиатоплива, составив 24,7 тыс. тонн. Это произошло за счет того, что грузовые авиаперевозчики проводят дозаправку в Барнауле. В текущем году ожидается незначительное снижение показателя примерно до 21 тыс. тонн.

Инвестиции собственных средств компании в минувшем году составили 140 млн рублей. В 2023 году «Алтай» рассчитывает вложить почти 1,7 млрд рублей. Это связано с планами строительства нового аэровокзального комплекса.

К оказанию услуг по санитарной авиации в текущем году вернулись «Алтайские авиалинии».

Вертолет Ми-8Т. avito.ru.

Водный транспорт

Рекордный показатель по перевезенным грузам достигнут в части речного транспорта — он составил 1,2 млн тонн. Такого не фиксировалось с 1993 года. В текущем году показатель планируется довести до 1,3 млн тонн.

В целом, рост грузоперевозок по итогам 2022 года составил 42%, а грузооборот увеличился на 79%. Гарантированная глубина судового хода увеличилась с 1,4 до 1,6 м. Успехи в отрасли позволили втрое нарастить среднюю зарплату работников водного транспорта — почти до 44 тысяч рублей.

Использование речного транспорта позволяет избегать перегрузки автомобильной сети региона. В отсутствие водных путей, на автодорогах могло бы прибавиться 59 тыс. грузовиков.

Баржа геологов на месте будущего моста через Обь altapress.ru

Железнодорожный транспорт

По железным дорогам Алтайского края в 2022 году перевезено более 8,2 млн пассажиров. 150 тыс. человек перевезено поездами дальнего следования, это более чем на 7% превышает показатель прошлого года. В бюджет края РЖД перечислено более 400 млн рублей налогов. Инвестиции в инфраструктуру региона составили свыше 5,9 млрд рублей. За три года парк пригородных вагонов в Алтайском крае обновился на 94%.

Пригородным сообщением перевезено 7,7 млн пассажиров — это немногим более, чем в 2021 году. Новым железнодорожным пригородным маршрутом Барнаул — Славгород к 1 марта воспользовались свыше 15 тысяч человек. Также в минувшем году были назначены дополнительные рейсы в Томск на поезде «Просторы Алтая», длина его составов доходила до 17 вагонов.

Поезд , электричка , РЖД. Дмитрий Лямзин.

Погрузка в регионе составила 8,5 млн тонн грузов, это на 0,7% меньше, чем в 2021 году. Стагнация отмечалась с июля по декабрь. Вместе с тем, отмечаются сильные точки роста: зерно, продукты перемола, жмыхи, строительные грузы, цемент, руда и т.д. В отрасли железнодорожных грузоперевозок края фиксируется также рост контейнеризации. Из региона отправлено 59 контейнеров-поездов, это на 26 поездов больше, чем в предыдущем году.

Количество ДТП на переездах за год сократилось с 8 до 3 случаев, при этом при движении в неположенных местах было травмировано 19 граждан, тогда как в 2021 году их число составило 11 человек.

Поезд , электричка , РЖД. Дмитрий Лямзин.

Автомобильный транспорт

Федеральные трассы:

На трассе А-321 (Барнаул-Павловск-Казахстан) завершен капремонт на участке 5 км в Мамонтовском районе, отремонтирован мост через р. Касмала в Павловске. На момент передачи дороги на баланс федерального центра в 2020 году нормативам соответствовало лишь 20%, в 2021—2022 годах этот показатель вырос до 35%.

На А-322 (Барнаул-Рубцовск-Казахстан) закончен капремонт моста через р. Большая Калманка, дорога соответствует нормативам на 85% — также как и Чуйский тракт. На нем в прошлом году введено в эксплуатацию 25 км с четырехполосным движением. До конца строительного сезона планируется ввод в эксплуатацию еще 15 км четырехполосных участков, в том числе, на границе с Новосибирской областью и на въезде в Бийск.

В 2023 году будут идти работы на шести участках Чуйского тракта общей протяженностью 45 км.

Чуйский тракт. Источник: МТС

Региональные дороги

На развитие дорожного строительства в Алтайском крае в 2022 году было направлено 22,9 млрд рублей. Годовой план выполнен более чем на 99%, в нормативное состояние приведено около 500 км дорог и 26 искусственных сооружений, из них 12 мостов. Еще 23 моста пребывают в аварийном состоянии.

Нацпроект БКАД перевыполнен, до нормативного состояния доведено 78,8% городских дорог, а также 45,7% муниципального и регионального значения. Обустроено 10 ж/д переездов, введено в эксплуатацию 77 км дорог. Всего обновлено около 800 км дорог.