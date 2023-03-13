13 марта
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Экономика

Рекорды на воде и в воздухе. Как транспортная отрасль Алтайского края пережила 2022 год

По алтайским рекам перевезено рекордное количество грузов, а воздушным транспортом воспользовалось рекордное число пассажиров. Чем отметился в отрасли перевозок 2022 год, рассказали на итоговом совещании минтранса Алтайского края 10 марта руководители профильных ведомств и структур.

Ремонт дорог в Алтайском крае
Ремонт дорог в Алтайском крае
Иван Кузьмин

Финансы романсов не поют

Всего на дорожное хозяйство Алтайского края за 2022 год было направлено порядка 23 млрд рублей. Это на 44% больше, чем в 2021 году. В муниципалитеты направлено более 4 млрд рублей, субсидии на ремонт и поддержание улично-дорожной сети составили 2,4 млрд рублей.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры в рамках инфраструктурных кредитов потрачено 1,4 млрд.

Перестроен механизм контрольно-закупочных процедур. По сравнению с 2021 годом количество неконкурентных закупок у госпредприятий сократилось с 7,4 до 3,1 млрд рублей.

Справка:

В оперативном управлении алтайского минтранса находится имущество на сумму 56 млрд рублей — это более 60% стоимости всего имущества края.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Муниципальный транспорт

Около 1 млрд рублей направлено на обновление парка техники для муниципалитетов (136 единиц). Муниципалитеты получили 193 автобуса. Они курсируют по 202 маршрутам, причем 34 из них были вновь установлены именно в 2022 году.

Всего на покупку техники в муниципалитеты и краевые дорожно-строительные управления затрачено порядка 2 млрд рублей из краевого бюджета, приобретено более 250 единиц техники).

Модернизируется инфраструктура электротранспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске. На это в 2022 году потрачено 1,1 млрд рублей. Рубцовск получил семь троллейбусов, в Барнаул ожидается поступление 10 низкопольных трамваев.

Троллейбус Рубцовск.
Троллейбус Рубцовск.
Пресс-служба губернатора Алтайского края.

Воздушный транспорт

Первым делом, первым делом — пассажиры

Пассажирские перевозки авиатранспортом в 2022 году превысили отметку в 627 тыс. пассажиров, это абсолютный исторический максимум (+20% по сравнению с предыдущим годом). В 2023 году планируется обслужить как минимум 630 тыс. пассажиров.

2229 самолетовылетов было обслужено в аэропорту Барнаул (+6,3% относительно 2021 года). Рост обусловлен такими факторами, как субсидирование региональных воздушных перевозок, увеличение частоты рейсов на московском направлении, интенсификация сотрудничества с грузовыми компаниями.

В 2023 году ожидается дальнейшее увеличение количества самолетовылетов до 3280. Чаще будут летать самолеты в Москву, СПб, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Омск, Тюмень и Сургут. В текущем году также ожидается возобновление рейсов в Турцию и Тайланд. В начале лета — в Турцию, осенью-зимой — в Тайланд.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Топливо, инвестиции, санавиация

Доходы авиапредприятия «Алтай» в 2022 году составили 2,5 млрд рублей, это почти вдвое больше, чем в 2021 году. При этом прибыль оказалась и вовсе впятеро больше чем годом ранее — 192 млн рублей.

Почти вдвое (+97,6%) увеличился объем реализованного компанией авиатоплива, составив 24,7 тыс. тонн. Это произошло за счет того, что грузовые авиаперевозчики проводят дозаправку в Барнауле. В текущем году ожидается незначительное снижение показателя примерно до 21 тыс. тонн.

Инвестиции собственных средств компании в минувшем году составили 140 млн рублей. В 2023 году «Алтай» рассчитывает вложить почти 1,7 млрд рублей. Это связано с планами строительства нового аэровокзального комплекса.

К оказанию услуг по санитарной авиации в текущем году вернулись «Алтайские авиалинии».

Вертолет Ми-8Т.
Вертолет Ми-8Т.
avito.ru.

Водный транспорт

Рекордный показатель по перевезенным грузам достигнут в части речного транспорта — он составил 1,2 млн тонн. Такого не фиксировалось с 1993 года. В текущем году показатель планируется довести до 1,3 млн тонн.

В целом, рост грузоперевозок по итогам 2022 года составил 42%, а грузооборот увеличился на 79%. Гарантированная глубина судового хода увеличилась с 1,4 до 1,6 м. Успехи в отрасли позволили втрое нарастить среднюю зарплату работников водного транспорта — почти до 44 тысяч рублей.

Использование речного транспорта позволяет избегать перегрузки автомобильной сети региона. В отсутствие водных путей, на автодорогах могло бы прибавиться 59 тыс. грузовиков.

Баржа геологов на месте будущего моста через Обь
Баржа геологов на месте будущего моста через Обь
altapress.ru

Железнодорожный транспорт

По железным дорогам Алтайского края в 2022 году перевезено более 8,2 млн пассажиров. 150 тыс. человек перевезено поездами дальнего следования, это более чем на 7% превышает показатель прошлого года. В бюджет края РЖД перечислено более 400 млн рублей налогов. Инвестиции в инфраструктуру региона составили свыше 5,9 млрд рублей. За три года парк пригородных вагонов в Алтайском крае обновился на 94%.

Пригородным сообщением перевезено 7,7 млн пассажиров — это немногим более, чем в 2021 году. Новым железнодорожным пригородным маршрутом Барнаул — Славгород к 1 марта воспользовались свыше 15 тысяч человек. Также в минувшем году были назначены дополнительные рейсы в Томск на поезде «Просторы Алтая», длина его составов доходила до 17 вагонов.

Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

Погрузка в регионе составила 8,5 млн тонн грузов, это на 0,7% меньше, чем в 2021 году. Стагнация отмечалась с июля по декабрь. Вместе с тем, отмечаются сильные точки роста: зерно, продукты перемола, жмыхи, строительные грузы, цемент, руда и т.д. В отрасли железнодорожных грузоперевозок края фиксируется также рост контейнеризации. Из региона отправлено 59 контейнеров-поездов, это на 26 поездов больше, чем в предыдущем году.

Количество ДТП на переездах за год сократилось с 8 до 3 случаев, при этом при движении в неположенных местах было травмировано 19 граждан, тогда как в 2021 году их число составило 11 человек.

Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

Автомобильный транспорт

Федеральные трассы:

На трассе А-321 (Барнаул-Павловск-Казахстан) завершен капремонт на участке 5 км в Мамонтовском районе, отремонтирован мост через р. Касмала в Павловске. На момент передачи дороги на баланс федерального центра в 2020 году нормативам соответствовало лишь 20%, в 2021—2022 годах этот показатель вырос до 35%.

На А-322 (Барнаул-Рубцовск-Казахстан) закончен капремонт моста через р. Большая Калманка, дорога соответствует нормативам на 85% — также как и Чуйский тракт. На нем в прошлом году введено в эксплуатацию 25 км с четырехполосным движением. До конца строительного сезона планируется ввод в эксплуатацию еще 15 км четырехполосных участков, в том числе, на границе с Новосибирской областью и на въезде в Бийск.

В 2023 году будут идти работы на шести участках Чуйского тракта общей протяженностью 45 км.

Чуйский тракт.
Чуйский тракт.
Источник: МТС

Региональные дороги

На развитие дорожного строительства в Алтайском крае в 2022 году было направлено 22,9 млрд рублей. Годовой план выполнен более чем на 99%, в нормативное состояние приведено около 500 км дорог и 26 искусственных сооружений, из них 12 мостов. Еще 23 моста пребывают в аварийном состоянии.

Нацпроект БКАД перевыполнен, до нормативного состояния доведено 78,8% городских дорог, а также 45,7% муниципального и регионального значения. Обустроено 10 ж/д переездов, введено в эксплуатацию 77 км дорог. Всего обновлено около 800 км дорог.

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