Рекорды, цены и ограничения. Ведущий российский эксперт рассказал об актуальных трендах нового сельхозсезона

Институт конъюнктуры аграрного рынка в конце июня вновь скорректировал в сторону увеличения свой прогноз по сбору пшеницы в России. Об этом в ходе конференции «Алтай Агро» рассказал его руководитель Дмитрий Рылько. Он полагает, что в предстоящем сельхозсезоне в России может быть собран рекордно высокий урожай. При этом экспорт продукции АПК существенно ограничен. Altapress.ru приводит яркие и интересные цитаты эксперта.

О росте цен на мировом рынке

— Определенность на продовольственном рынке есть. Мы с вами видим продовольственный индекс ФАО, который находится на рекордно высоких уровнях. По сравнению с 2016 годом, рост составляет 60%.

Хотел бы напомнить, почему возникали предыдущие пики. В 2006—2007 годах рост был связан с нехваткой продовольствия в мире. В ключевых странах, как производителях, так и потребителях, был очень серьезный неурожай.

Через пару лет, в 2010—2011 годах, Россия установила запрет на экспорт зерновых.

Сибирский день поля. Анна Зайкова

Потом была пара пиков, связанных с неурожаем в США. 2012 год был для этой страны ужасный, ситуация в агропромышленном комплексе тяжелая. При этом хотел бы отметить, что американские фермеры по итогам грандиозной засухи смогли получить колоссальные деньги по страховым выплатам от правительства.

Сейчас мы наблюдаем очередной скачок цен. Скажу одно: продовольствия в мире полно, урожаи вполне себе хорошие, в некоторых странах — даже высокие. Дефицит образовался в мозгах и мировой финансовой системе. Началась истерика из-за «закрытия» Украины и, следом, России. И пошло-поехало.

О рекордном урожае зерна

— Мы на днях в очередной раз подняли оценку урожая пшеницы по России, и сейчас она нам видится в пределах 88,7 млн тонн. При этом, если это состоится, экспортный потенциал может составить 42 млн тонн. Это все — рекорд.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

По всем зерновым мы прогнозируем сбор в 135 млн тонн. И здесь экспортный потенциал тоже близится к рекордным показателям — 53 млн тонн. Подчеркну, что это — пока только потенциальная возможность.

Мы видим, что невероятно большой сбор зерновых складывается на юге России, который экспортирует чуть ли не 80% всего, что производит. При этом довольно высокий потенциал урожая в центре страны и в Поволжье.

Судя по всему, с хорошим урожаем будет и Урал. Сибирь, как нам видится, может остаться с излишками зерна в 2 млн тонн, которые надо будет куда-то отправить.

День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин

Хотел бы напомнить те истории, когда у нас уже был огромный урожай. Возьмем 2017−2018 годы с их колоссальным сбором. В октябре, когда зерно уже было собрано, реальные цены в регионах опускались ниже экспортного паритета.

Экспортеры спокойно «сидели» на юге страны, вывозили оттуда зерно. Вся инфраструктура под это заточена. Подвижного состава, чтобы грузить зерно из других регионов, не хватало.

Правительство с помощью интервенций пыталось поддержать аграриев, чтобы хоть как-то поддержать спрос.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

2020 год — опять большой урожай. Но цены в большинстве регионов выходят выше паритетного уровня. Исключение составляют только регионы Сибири и Дальнего Востока. Здесь цены были ниже, потому что экспортеры в октябре до них еще не доехали.

О масличных культурах

— Мы ожидали, что рекордный сев будет практически по всем масличным культурам — по сое, рапсу, льну. Но совсем не ожидали, что произойдет с подсолнечником. Предполагали, что будет небольшое сокращение — ничего подобного.

На сегодняшний день под эту культуру отдано минимум 9,7 млн га, что на 100 тыс. га больше прошлого года. Вполне возможно, что осенью увидим очередной рекордный урожай — почти 27 млн тонн. Теперь все зависит от погоды.

Подсолнечник. СС0.

При этом, к сожалению, сохраняются большие переходящие запасы. Частично они могут оказаться даже не запасами, а потерями. Мировые рынки растительных масел обваливаются, мировые цены на шрот двигаются туда же.

Об экспорте

— С одной стороны, мы видим варианты большого сбора зерна в основных вывозящих регионах, с другой — серьезные проблемы у наших экспортеров. Проблема номер один — это укрепляющийся рубль. Сначала он упал, а потом так отжался, что выскочил выше всех остальных валют. Это — причина серьезной головной боли для всех участников нашего российского экспорта.

Проблема номер два — рекордный уровень экспортных пошли. Параллельно с укреплением рубля происходит и этот процесс. Как вы понимаете, это очень болезненно для всей экспортной цепочки.

Дмитрий Рылько на конференции «Алтай Агро». Дмитрий Лямзин

Проблема номер три — неофициальные санкции против российского продовольствия. Самое неприятное в том, что придраться тут не к чему.

Мы знаем, что есть очень серьезные неформальные ограничения со стороны судовладельцев и иностранных банков, которые накладывают свои ограничения. Им никто не приказывает это делать, они действуют добровольно.

Судовладельцы крайне неохотно заходят в российские порты, боясь, что в конечном счете им это могут припомнить. Банки блокируют транзакции по грузам и не предоставляют торгового финансирования, если это груз отправляется из России.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

В нынешнем году помощь близка: мы ожидаем выхода нового постановления о снижении экспортных пошлин. Сможет ли это почувствовать наш аграрий, большой вопрос. Предполагаю, что вместе с пошлинами могут измениться цены на мировых рынках.

О работе с Казахстаном

— Второй сезон подряд два региона — Омская область и Алтайский край — очень активно работают на соседнем рынке Казахстана. В нынешнем сельскохозяйственном сезоне туда было отгружено минимум 2,2 млн тонн пшеницы.

Забегая вперед, сразу скажу, что в 2022 году в Казахстане может получиться весьма недурственный урожай, и наш экспорт туда сократится. Наш прогноз таков.