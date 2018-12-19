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Экономика
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Рекордный пессимизм: опросы показали, во что верит и не верит малый бизнес

Индекс ожиданий малого бизнеса обрушился до самой низкой отметки за все время опросов, сообщил Альфа-банк в полугодовом исследовании. Предприниматели боятся снижения покупательной способности, говорят эксперты, сообщает РБК.

В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса.
В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса.
архив НО "Алтайский фонд МСП".

Аналитики Альфа-банка зафиксировали самые пессимистичные ожидания представителей малого бизнеса по России за трехлетнюю историю измерений: индекс бизнес-ожиданий на ближайшие шесть месяцев упал на 13 п.п., до минус 54.

Согласно исследованию аналитиков, 85% предпринимателей уверены, что экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса. Более половины опрошенных — 65% — думают, что ситуация в экономике в ближайшие полгода станет только хуже.

Это связано в первую очередь с грядущим ростом ставки НДС с 18 до 20%, резким падением цен на нефть в ноябре, ослаблением рубля и ускорением инфляции. Так, в июне инфляция составляла 2,3%, а в ноябре — уже 3,4%. Согласно прогнозу Центробанка, в 2019 году темпы инфляции составят от 4 до 5,5%. Кроме того, темпы роста ВВП в третьем квартале составили 1,3 против 1,8% во втором квартале, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Все эти факторы в первую очередь повлияют на сокращение покупательной способности, а именно этого опасаются представители малого бизнеса, уверен руководитель лаборатории исследований предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. Сокращения покупательского спроса ожидают 68% опрошенных Альфа-банком. Наиболее негативны в оценках представители оптовой и розничной торговли, подтверждает исследование: они пребывают под давлением инфляционных ожиданий.

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