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Экономика
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Российский малый бизнес стал уходить в тень из-за налогов

Малый бизнес начал отказываться от безналичного расчета из-за налогов, свидетельствуют данные Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

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СС0

Эксперты посчитали, что за последние три года объем «серой» экономики в России увеличился на пять процентных пунктов (22−23%).

О том, что в «тени» работают предприятия малого бизнеса, свидетельствует и тот факт, что россияне стали жаловаться на отказы со стороны общественных заведений в сфере малого бизнеса в приеме банковских карт, пишут «Известия».

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» отмечает, что по сравнению с прошлым годом средний чек снизился на 14% и составляет не более 680 рублей. Однако на фоне этого снижения выросла стоимость расчетов наличными деньгами на 40%.

Предприниматели избегают безналичного расчета, опасаясь повышения налогов, а также комиссии за пользование банковскими картами, пишет ura.ru. Бизнесменам куда удобнее получить «живые деньги» и тут же пустить их в оборот.

Между тем Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о налогообложении самозанятых — налоге на профессиональный доход, пишет ТАСС. Этот налоговый режим для самозанятых россиян предлагают ввести в качестве эксперимента.

Ранее сообщалось, что около половины ТРЦ Алтайского края оформлены как предприятия малого бизнеса.

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