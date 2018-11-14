Госдума во втором чтении одобрила законопроект о налоге для самозанятых

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о налогообложении самозанятых — налоге на профессиональный доход, пишет ТАСС . Этот налоговый режим для самозанятых россиян предлагают ввести в качестве эксперимента.

Им смогут воспользоваться люди, которые получают доход от своей деятельности, но не имеют наемных работников и работодателя. Первыми новый налог будут уплачивать физические лица и индивидуальные предприниматели в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. При этом доход самозанятого должен составлять не более 2,4 млн руб. в год.

Авторы пакета законопроектов предлагают самозанятым регистрироваться в качестве налогоплательщика с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог». Самозанятые будут платить налог в размере 4% от дохода, полученного при продаже товаров и предоставлении услуг физическим лицам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ставка налога составит 6%).

При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

В редакции первого чтения предполагалось, что зарегистрированные самозанятые при попытке скрыть доход от налоговой службы должны выплатить 20% суммы этого дохода при первом нарушении и 100% суммы — при повторном. К второму чтению эту норму скорректировали — Федеральная налоговая служба готова не применять санкции в первый год эксперимента.

Также решено продлить на 2019 год освобождение от обложения НДФЛ и страховыми взносами доходов в виде выплат, полученных самозанятыми гражданами от физических лиц за оказание им услуг для личных и иных нужд. Сообщается, что самозанятый будет сам решать, в каком регионе платить налоги.