Рекордно мало говядины съели россияне в пандемический год

Падение спроса спровоцировано пандемией коронавируса, считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Из-за самоизоляции, работы на удаленке и неопределенности с доходами россияне стали экономить, отдавая предпочтение более дешевой свинине и мясу птицы.
Эксперт также отметил — основная часть потребления говядины приходится на ресторанно-гостиничный бизнес, а он в 2020 году практически простаивал из-за пандемии.
При этом в 2020 году одновременно со снижением внутреннего спроса рос экспорт говядины, пишет News.ru. Он за год увеличился на 20 тыс. тонн, при этом почти половина поставок пришлась на Китай.