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Экономика

Рекордно мало говядины съели россияне в пандемический год

Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4% до 1,94 млн тонн, что является минимальным показателем за последние 10 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим

Падение спроса спровоцировано пандемией коронавируса, считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Из-за самоизоляции, работы на удаленке и неопределенности с доходами россияне стали экономить, отдавая предпочтение более дешевой свинине и мясу птицы.

Эксперт также отметил — основная часть потребления говядины приходится на ресторанно-гостиничный бизнес, а он в 2020 году практически простаивал из-за пандемии.

При этом в 2020 году одновременно со снижением внутреннего спроса рос экспорт говядины, пишет News.ru. Он за год увеличился на 20 тыс. тонн, при этом почти половина поставок пришлась на Китай.

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