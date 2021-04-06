Рекордно мало говядины съели россияне в пандемический год

Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4% до 1,94 млн тонн, что является минимальным показателем за последние 10 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Падение спроса спровоцировано пандемией коронавируса, считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Из-за самоизоляции, работы на удаленке и неопределенности с доходами россияне стали экономить, отдавая предпочтение более дешевой свинине и мясу птицы.

Эксперт также отметил — основная часть потребления говядины приходится на ресторанно-гостиничный бизнес, а он в 2020 году практически простаивал из-за пандемии.

При этом в 2020 году одновременно со снижением внутреннего спроса рос экспорт говядины, пишет News.ru. Он за год увеличился на 20 тыс. тонн, при этом почти половина поставок пришлась на Китай.