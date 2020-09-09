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Экономика

Рекордно сократилось число используемых банковских карт

Количество используемых депозитных и кредитных карт в России резко снизилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Финансы. Банковские карты.
Финансы. Банковские карты.
открытые источники (CC0)

Во втором квартале число используемых пластиковых карточек сократилось на 4,5 млн штук.

Количество банковских карт в использовании уменьшилось на 2,3% — до 190,3 млн.

Последний раз подобное снижение было только в 2015 году.

Причины

Одна из причин сокращения числа используемых карт — это ограничения из-за коронавируса. В первую очередь это связано с ужесточением правил выдачи кредитных карт.

Среди других причин — насыщение рынка картами. В среднем на одного трудоспособного жителя приходится почти три карты.

Цифра

Между тем вырос спрос на цифровые карты, пишет «Коммерсантъ». Их можно оформить онлайн и использовать без пластиковой карточки. По своему функционалу они почти не отличаются от обычных карт.

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