Рекордно сократилось число используемых банковских карт

Количество используемых депозитных и кредитных карт в России резко снизилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Во втором квартале число используемых пластиковых карточек сократилось на 4,5 млн штук.

Количество банковских карт в использовании уменьшилось на 2,3% — до 190,3 млн.

Последний раз подобное снижение было только в 2015 году.

Причины

Одна из причин сокращения числа используемых карт — это ограничения из-за коронавируса. В первую очередь это связано с ужесточением правил выдачи кредитных карт.

Среди других причин — насыщение рынка картами. В среднем на одного трудоспособного жителя приходится почти три карты.

Цифра

Между тем вырос спрос на цифровые карты, пишет «Коммерсантъ». Их можно оформить онлайн и использовать без пластиковой карточки. По своему функционалу они почти не отличаются от обычных карт.