Обогнали время: ремонт автодороги Алейск-Петропавловское-Смоленское завершат досрочно

Ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 13,5 км трассы Алейск-Петропавловское-Смоленское будут проводиться до 2022 года.

Специалисты Южного ДСУ уже привели в нормативное состояние 9 км трассы и сейчас завершают ремонтные работы, которые должны были выполняться уже в следующем дорожно-строительном сезоне.

Сергей Разумов,

руководитель Южного ДСУ:

— Работы на данном объекте начались в 2017 году. Планировалось, что работы на проекте завершатся в течение 4 лет. На данный момент мы выполнили устройство основания из шебеночно-песчаной смеси и укрепили его цементом, а также выровняли дорогу верхним слоем асфальтобетона и укрепили обочины на участке протяженностью 9 км. В течение двух недель данный участок дороги будет закрыт асфальтобетонном.

Сергей Разумов. Фото Дарьи Зыковой.

На трассе в этом году применили новую технологию холодного ресайклинга, которая позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового. Специальные машины — ресайклеры измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки (цемент или битум) и специальные добавки — стабилизаторы, призванные улучшить качество получаемого дорожного основания, что позволяет сделать покрытие более прочным и долговечным. Особенно это актуально для людей, которые каждый ход проходят данные участки трассы в составе «Крестного хода». Специалисты отмечают, что предыдущее состояние дороги не позволяло «без травм» пройти хотя бы часть пути.

Ремонтные работы 13,5 км трассы Алейск-Петропавловское-Смоленское. Фото Дарьи Зыковой. Ремонтные работы 13,5 км трассы Алейск-Петропавловское-Смоленское. Фото Дарьи Зыковой. Ремонтные работы 13,5 км трассы Алейск-Петропавловское-Смоленское. Фото Дарьи Зыковой.

В 2021 году удалось выполнить работы с опережением графика благодаря заранее подготовленным материалам и слаженности специалистов. В скором времени объект будет сдан, а работы завершатся, как только средняя суточная температура приблизится к минусовой отметке.

Арман Жумабаев,

замначальника отдела технического надзора,

ремонта и содержания дорог Алтайавтодора:

— Мероприятия по укладке асфальтобетона можно проводить до наступления стабильных отрицательных температур, на данный момент готовность всех объектов в регионе составляет 95%. Подрядчикам осталось выполнить нанесение разметки, устройство обочин и установку знаков, подобные работы можно выполнять и в более низкие температурные показатели. Отмечу, что все объекты проходят лабораторный контроль.

Арман Жумабаев. Фото Дарьи Зыковой.

Общая стоимость объекта составила 263 млн рублей.

Справка

В 2021 году обновлено более 800 км дорог краевого и муниципального значения, из которых благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние планируют привести 109 объектов общей протяженностью 321,39 км. На реализацию проекта Министерство транспорта Алтайского края планирует направить почти 5 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

Что уже сделано по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги: