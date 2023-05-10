Ремонт дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда» стартовал в Барнауле

В Барнауле начался ремонт дворов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». 7 мая глава города Вячеслав Франк посетил двор по улице Взлетной, 51, в котором подрядчик приступил к благоустроительным работам по нацпроекту.

Вячеслав Франк посетил двор по улице Взлетной, 51, в котором подрядчик приступил к благоустроительным работам по нацпроекту.

За шесть лет реализации проекта, с 2017 по 2022 гг., нам удалось отремонтировать, привести в надлежащее состояние порядка 500 дворов. В каждом дворе в обязательном порядке проводится замена асфальтового покрытия, бордюрного камня, системы уличного освещения, устанавливаются лавочки. При финансовом участии жителей обустраиваются парковки и детские спортивно-игровые площадки. Появление современных площадок, обеспечивающих безопасный отдых детей, считаю главным результатом обновления дворовых территорий, — подчеркнул мэр.

Вячеслав Франк, мэр города Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации горда Барнаула.

Вячеслав Франк уточнил, что в 2023 году предстоит отремонтировать 63 двора, большая часть которых расположена в Индустриальном и Ленинском районах города.

На эти цели предусмотрено более 320 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Более 20 млн рублей составляют средства собственников. На эти средства предполагается дополнительно оборудовать детские и спортивные площадки в 57 дворах, контейнерные площадки в 13 дворах, установить ограждение во дворах 26 домов.

Вкладывая свои средства, жители начинают активно участвовать в контроле за ходом проведения благоустройства двора, а после окончания работ — более бережливо, как рачительные хозяева, относиться к результату. Такую возможность дает нацпроект и муниципальная программа, направленные на создание комфортной городской среды, — добавил градоначальник.

Также глава краевой столицы выразил слова благодарности губернатору Виктору Томенко и правительству региона за возможность участия города в реализации нацпроекта и помощь в финансировании работ. Вячеслав Франк поблагодарил депутатов Барнаульской городской Думы за активный общественный контроль в ходе благоустройства, а также выразил признательность подрядчику, которым в этом году по результатам конкурса вновь стало ООО «Патай», — за конструктивное взаимодействие с администрацией города и жителями в процессе проведения работ.

Руководитель ООО «Патай» Андрей Багдасарян, в свою очередь, отметил, что компанией в настоящее время организована работа в четырех районах — Индустриальном, Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном.

Во дворах проводится демонтаж асфальтового покрытия, старого бордюрного камня, где необходимо — планировка и расширение дворовых проездов. В этом году в 57 дворах будут установлены детские игровые комплексы. Монтаж оборудования в ряде дворов планируется начать в июне, до этого времени нам необходимо выполнить свои ремонтно-строительные работы, — добавил он.

Подрядчик обязуется полностью завершить благоустройство дворов в сентябре с поправкой на погодные условия и с учетом замечаний и пожеланий жителей, которые могут возникнуть в ходе работ.

Директор управляющей организации ООО «ЦЖКР», депутат БГД Дмитрий Ильиных отмечает, что ремонт во дворе многоэтажного жилого дома по ул.Влетная, 51 назрел давно.

Подрядчик приступил к благоустроительным работам по нацпроекту во дворе дома по Взлетной, 51. Фото предоставлено пресс-службой Администрации горда Барнаула.

Благодаря активности жильцов двор участвует в программе. Будут выполнены основные работы по асфальтированию, а также разрешится вопрос с парковками, в которых не было большой необходимости, когда дом строился. Сегодня же из-за отсутствия приспособленных мест транспорт ставят на газон, тротуар или перекрывают им проход и въезд. Кроме этого во дворе дома появится новая детская площадка взамен обветшалой старой, — сказал народный избранник.

Подрядчик приступил к благоустроительным работам по нацпроекту во дворе дома по Взлетной, 51. Фото предоставлено пресс-службой Администрации горда Барнаула.

Депутат объяснил на примере дома на Взлетной, что доля финансового участия жителей составила 46 процентов от стоимости дополнительного перечня работ (максимальный процент участия населения — 50) и всего лишь 10 процентов от общей сметы благоустройства двора (порядка 7 млн рублей).