Ремонт на два фронта: в Барнауле стартовал дорожно-строительный сезон

Дорожные работы стартовали в Барнауле одновременно по двум направлением — текущий ремонт и в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как заявил глава краевой столицы Вячеслав Франк, в 2020 году на текущий ремонт улично-дорожной сети направят 67 млн рублей из бюджета города. Эти работы предполагают ремонт 72 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Объем работ и размер финансирования в рамках нацпроекта еще более масштабный.

«На объекты национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ направлено более 1 млрд рублей, в том числе 666 млн. рублей — это средства федерального бюджета, 223,7 млн. рублей — городского. И хотелось бы сказать слова благодарности губернатору и правительству Алтайского края, которые проект поддержали, выделив 157 млн. рублей», — сказал градоначальник.

В Барнауле стартовал дорожно-строительный сезон. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Говоря о темпах и сроках ремонтной кампании, Вячеслав Франк отметил:

«Я думаю, что мы их успеем сделать и качественно, и в срок. Конечно, многое будет зависеть и от погодных условий, но планируем завершить все работы до 1 октября. Важно, что удалось синхронизировать работы с сетевыми организациями: Водоканалом, СГК».

Одновременно с этим в краевой столице специалисты приступили к комиссионному обходу дорог, ремонт которых был выполнен в рамках национального проекта в 2017—2019 годах.

Предстоит обследовать 108 участков общей протяженностью 175,5 километра. При выявлении недостатков подрядчикам будут вынесены предписания об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств.

В Барнауле стартовал дорожно-строительный сезон. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Антон Шеломенцев. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. В Барнауле стартовал дорожно-строительный сезон. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Что касается конкретных объектов, на которых сегодня ведутся работы в рамках нацпроекта, то с 15 апреля специалисты ремонтируют 10 участков:

На улице Бриллиантовой на участке от здания № 4 до проспекта Калинина выполнено устройство нижнего слоя из щебня , ведутся работы по установке поребрика.

ведутся работы по установке поребрика. В поселке Черницк выполнено устройство нижнего слоя покрытия по улице Новостройка ( от улицы Пионерской до улице Вишневой), по улице Пионерская от подъезда к поселку до улицы Новостройка , также ведутся работы по устройству нижнего слоя покрытия дороги на поселок от автодороги Калманка-Новороманово-Лебяжье до улицы Пионерской.

от улицы Пионерской до улице Вишневой), по улице Пионерская от подъезда к поселку до улицы Новостройка также ведутся работы по устройству нижнего слоя покрытия дороги на поселок от автодороги Калманка-Новороманово-Лебяжье до улицы Пионерской. В Научном Городке дорожники начали фрезерование старого покрытия по улице Магистральная от Гоньбинского тракта до улицы Сибирской , ведутся геодезические работы на участке улицы Сибирская от улицы Научный Городок до улицы Весенней.

ведутся геодезические работы на участке улицы Сибирская от улицы Научный Городок до улицы Весенней. На улице Путиловской в границах проспекта Комсомольского и бульвара 9 Января ведется фрезерование старого слоя асфальта.

По улице Опытная Станция между строениями 4а и 100 ведутся подготовительные работы для устройства нижнего слоя покрытия.

На участке улицы Понтонный Мост от улицы Красноярской до улицы Понтонный Мост , 231 выполняется профилирование проезжей части , ожидается поставка материала для устройства нижнего слоя из щебня.

231 выполняется профилирование проезжей части ожидается поставка материала для устройства нижнего слоя из щебня. На дороге к садоводству «Флора» от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ Флора» выполняются работы по устройству нижнего слоя покрытия.

Кроме того продолжаются работы по реконструкции улицы Попова и ремонту путепровода через железнодорожные пути.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта в Барнауле выполнят ремонт 31 участка дорог, построят дороги на улице Сиреневой (от улицы Взлетной до улицы Балтийской) и по проезду Северному Власихинскому, а также выполнят реконструкцию моста по улице Мамонтова в селе Власиха и завершат начатые в 2019 году работы по реконструкции улицы Попова.

Общая площадь ремонта, строительства и реконструкции дорог в текущем году составит 350 тысяч квадратных метров (протяженность — 32,8 километра).