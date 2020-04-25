Ремонт на два фронта: в Барнауле стартовал дорожно-строительный сезон

Как заявил глава краевой столицы Вячеслав Франк, в 2020 году на текущий ремонт улично-дорожной сети направят 67 млн рублей из бюджета города. Эти работы предполагают ремонт 72 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Объем работ и размер финансирования в рамках нацпроекта еще более масштабный.
«На объекты национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ направлено более 1 млрд рублей, в том числе 666 млн. рублей — это средства федерального бюджета, 223,7 млн. рублей — городского. И хотелось бы сказать слова благодарности губернатору и правительству Алтайского края, которые проект поддержали, выделив 157 млн. рублей», — сказал градоначальник.
Говоря о темпах и сроках ремонтной кампании, Вячеслав Франк отметил:
«Я думаю, что мы их успеем сделать и качественно, и в срок. Конечно, многое будет зависеть и от погодных условий, но планируем завершить все работы до 1 октября. Важно, что удалось синхронизировать работы с сетевыми организациями: Водоканалом, СГК».
Одновременно с этим в краевой столице специалисты приступили к комиссионному обходу дорог, ремонт которых был выполнен в рамках национального проекта в 2017—2019 годах.
Предстоит обследовать 108 участков общей протяженностью 175,5 километра. При выявлении недостатков подрядчикам будут вынесены предписания об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств.
Что касается конкретных объектов, на которых сегодня ведутся работы в рамках нацпроекта, то с 15 апреля специалисты ремонтируют 10 участков:
- На улице Бриллиантовой на участке от здания № 4 до проспекта Калинина выполнено устройство нижнего слоя из щебня, ведутся работы по установке поребрика.
- В поселке Черницк выполнено устройство нижнего слоя покрытия по улице Новостройка (от улицы Пионерской до улице Вишневой), по улице Пионерская от подъезда к поселку до улицы Новостройка, также ведутся работы по устройству нижнего слоя покрытия дороги на поселок от автодороги Калманка-Новороманово-Лебяжье до улицы Пионерской.
- В Научном Городке дорожники начали фрезерование старого покрытия по улице Магистральная от Гоньбинского тракта до улицы Сибирской, ведутся геодезические работы на участке улицы Сибирская от улицы Научный Городок до улицы Весенней.
- На улице Путиловской в границах проспекта Комсомольского и бульвара 9 Января ведется фрезерование старого слоя асфальта.
- По улице Опытная Станция между строениями 4а и 100 ведутся подготовительные работы для устройства нижнего слоя покрытия.
- На участке улицы Понтонный Мост от улицы Красноярской до улицы Понтонный Мост, 231 выполняется профилирование проезжей части, ожидается поставка материала для устройства нижнего слоя из щебня.
- На дороге к садоводству «Флора» от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ Флора» выполняются работы по устройству нижнего слоя покрытия.
- Кроме того продолжаются работы по реконструкции улицы Попова и ремонту путепровода через железнодорожные пути.
Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта в Барнауле выполнят ремонт 31 участка дорог, построят дороги на улице Сиреневой (от улицы Взлетной до улицы Балтийской) и по проезду Северному Власихинскому, а также выполнят реконструкцию моста по улице Мамонтова в селе Власиха и завершат начатые в 2019 году работы по реконструкции улицы Попова.
Общая площадь ремонта, строительства и реконструкции дорог в текущем году составит 350 тысяч квадратных метров (протяженность — 32,8 километра).