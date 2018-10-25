«Рентабельность ниже плинтуса»: президент алтайской гильдии пекарей рассказал о росте цен на хлеб

Динамика цен на хлебобулочные изделия в Алтайском крае идет в разрез общероссийской тенденции. Если в целом по стране стоимость продукта растет, то на Алтае снижается. Как сообщил altapress.ru Борис Беньковский, президент «Алтайской гильдии пекарей и кондитеров», если в ближайшее время и будет повышение, то оно окажется не выше уровня инфляции.

По словам эксперта, в III квартале 2018 года цена на хлебобулочные изделия из муки высшего сорта снизилась на 1,29% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года, на изделия из муки первого и второго сорта — на 4%.

Подорожал за это время в крае только ржаной хлеб — на 1,9%. В 2017 году цена на хлеб всех сортов увеличилась на 1,4%.

Борис Беньковский,

президент «Алтайской гильдии пекарей и кондитеров»:

На фоне постоянно растущих тарифов на ЖКХ, электроэнергию и другие составляющие, цена на готовый продукт у хлебопеков практически не меняется. Рентабельность предприятий не превышает 2%. Этот показатель ниже плинтуса.

По мнению Бориса Беньковского, такая ситуация связана с низкой платежеспособностью населения региона и высокой конкуренцией среди производителей хлеба и муки. Поэтому серьезного повышения цен на хлеб в крае ожидать не стоит.

Почему в России дорожает хлеб?

В начале текущей недели федеральные СМИ сообщили, что в европейской части страны и в Сибири хлеб подорожает на 10−15%. Сами производители объясняли это ростом цен на пшеницу и муку.

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Между тем, глава «Российской гильдии пекарей и кондитеров» (РОСПиК) Юрий Кацнельсон считает, что массового подорожания хлеба в России не будет. «Урожая зерна более чем достаточно для хлебопечения, нет проблем и с мукой», — рассказал он «Коммерсанту».

По данным Минсельхоза, в январе-сентябре 2018 года хлеб и хлебобулочные изделия в России подорожали в среднем на 2,3%. При этом из-за хорошего урожая зерна в последние годы темпы роста цен на эти товары замедлились. Для сравнения, в 2015 году цены на хлеб выросли на 13,2%.