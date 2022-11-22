22 ноября
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Экономика

11 решающих километров. Как избавить Барнаул от пробок

Союз строителей Алтайского края предложил решение проблемы автомобильных пробок в Барнауле. По мнению специалистов, для этого в городе нужно построить 11 км дорог.

Проект дороги с ул. Трактовой к Новому мосту.
Проект дороги с ул. Трактовой к Новому мосту.
Скриншот видео.

Куда путь держим?

Проект предполагает создание развязки и путепровода на ул. Попова. От нее дорога пойдет по уже существующей лесной просеке через Борзовку к шоссе Ленточный бор, а затем — вдоль реки Барнаулки до дамбы.

Там новая транспортная артерия соединится с уже проектируемым параллельным участком дороги, пройдет через кольцевую развязку с широким отрезком ул. Загородная, развязку с ул. Челюскинцев вдоль реки и выйдет к развязке на Новый мост.

Александр Мишустин
председатель Союза строителей АК:

Павловский тракт и до этого был перегружен, а с учетом строительства новых микрорайонов в направлении аэропорта, он просто запер часы пик. Одно из направлений решения проблемы пробок в Барнауле — это строительство дороги от ул. Трактовой (от промузла) до центра.

Александр Мишустин.
Александр Мишустин.
Скриншот видео.

Идея строительства этой дороги существует как минимум с 2015 года. На тот момент ее стоимость оценивалась в 350 млн рублей. По словам руководителя «Жилищной инициативы» Юрия Гатилова, проект интересен строителям, потому что улучшение транспортной доступности повысит привлекательность жилья в новых кварталах.

Еще один отрезок дороги — вдоль Барнаулки в районе Лесного пруда — предлагала построить компания «МДС-Алтай». Вдоль квартала, площадку под строительство которого готовит компания, предлагали протянуть автодорогу, которая свяжет шоссе Ленточный бор с ул. Мамонтова. Не исключено, что этот участок мог бы стать и элементом вышеописанной магистрали, предлагаемой Союзом строителей.

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