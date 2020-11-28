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Экономика

Решение назрело. Что будет со стоимостью проезда в общественном транспорте Барнаула

На следующей неделе в мэрии Барнаула будет принято окончательное решение о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Общественный транспорт зимой. Трамвай.
Общественный транспорт зимой. Трамвай.
Настасья Коваленко

Напомним, что по требованию перевозчиков городские власти на специальной комиссии рассмотрели и приняли решение с 1 ноября повысить стоимость проезда.

Предполагалось, что с 1 ноября 2020 года проезд в общественном транспорте будет стоить 28 (маршрутное такси) и 26 (автобус, трамвай и троллейбус) рублей. Для обладателей льготных карт и электронных проездных цена за билет составит 21−22.5 рублей.

Однако мэр Барнаула Вячеслав Франк не стал подписывать документ, прекрасно понимая, что оно политически невыгодно в ситуации, когда у горожан сокращаются доходы из-за коронавирусной инфекции.

Но решение принимать все-таки нужно, поскольку с 15 декабря начнется продажа проездных билетов уже на январь 2021 года.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как сообщил altapress.ru источник в мэрии, пока есть две позиции по этому наболевшему вопросу.

Сторонники повышения стоимости проезда отмечают, что это неизбежно. Из-за ограничительных мер и самоизоляции пассажиропоток в общественном транспорте снизился. Перевозчики продолжают нести убытки. И по большому счету, даже повышение цены билета на 3 рубля не сильно исправит ситуацию.

Маршрутка 32. Общественный транспорт.
Маршрутка 32. Общественный транспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Противники говорят о том, что если повысить стоимость проезда в Барнауле, то она будет выше, чем в Новосибирске, где доходы населения «пожирнее». К тому же в 2021 году будут выборы в Госдуму и АКЗС. И негативное отношение горожан к депутатам партии «Единая Россия», допустившим очередной ценовой рост, лишь усугубится.

Франк также является «единороссом». Но очевидно, что только ему придется сказать либо «да», либо «нет».

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