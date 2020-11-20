Решение стратегических задач. Как в Алтайском крае реализуют национальные проекты

Реализация национальных проектов, являющихся в настоящее время приоритетными задачами региональных властей, продолжается в Алтайском крае.

Новые дороги

Один из самых масштабных нацпроектов, которые в этом году воплощали на территории края — «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только в Барнауле на ремонт, реконструкцию и строительство новых транспортных магистралей была выделена сумма, превышающая 1 млрд рублей.

При этом, помимо строительства и ремонта магистралей, проект предполагал и обновление сопутствующей дорожной инфраструктуры.

Например, в рамках национального проекта более 20 остановочных павильонов установили в Центральном районе Барнаула. 11 из них обустроили на Змеиногорском тракте до поворота в микрорайон Сибирская Долина. Еще два разместили на шоссе Ленточный бор в районе поворота на станцию Ползуново.



Также в рамках национального проекта обустроили пять павильонов в микрорайоне Затон (на улице Лоцманской, 17 и 36, улице Озерной, 75 и 6а, в переулке Почтовом, 1), два в районе поворота на Черницкое кладбище и около здравпункта на улице Новостройка, 2а.

По обращениям жителей в селе Лебяжьем совместно с предпринимателями восстановили еще два павильона — на остановке «Магазин» в селе Лебяжьем и на улице Центральной.

В целом в краевой столице общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции дорог в текущем году составила 43,1 км, площадь укладки нового покрытия проезжих частей — 466 398,61 кв. м, площадь устройства нового покрытия на тротуарах — 68 795,19 кв. м.

Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле. Анна Зайкова. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Дмитрий Лямзин.

В рамках этого нацпроекта продолжается работа по реконструкции моста в барнаульском селе Власиха. Данный объект является «переходящим» — работы здесь стартовали в 2020 году, а завершат их в 2021-м.

Стоимость работ согласно муниципальному контракту составляет более 53 млн рублей. Завершат реконструкцию переправы к 1 сентября следующего года.

Забота о людях

Активно продолжается в Алтайском крае и реализация национального проекта «Демография». Так, в Новоалтайске в рамках регионального проекта «Старшее поколение» (является частью нацпроекта) в Комплексном центре социального обслуживания населения Новоалтайска внедрили стационарозамещающую технологию «Школа ухода».

Она позволяет научить граждан ухаживать за близкими маломобильными и тяжелобольными людьми. С 1 октября 2020 года специалисты на занятиях прививают участникам базовые знания, умения, навыки, необходимые в уходе.

В Минсоцзащиты региона подчеркивают, что сегодня подходы к оказанию социальной помощи нуждающимся людям и их семьям принципиально изменились. Поэтому использование в социальной практике новых подходов «Школ ухода» позволяет повысить профессиональное мастерство социальных работников.

Наталья Дмитриева,

заведующая отделением комплексной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска:

— Невозможность ослабленного человека вести самостоятельную жизнь компенсируется другим человеком. И тогда на помощь приходят родственники или социальные работники. Они сталкиваются с проблемами по обустройству безопасного быта гражданина, оказания ему полноценной и качественной помощи, да и просто общения. Все эти темы рассматриваются на занятиях в «Школе ухода». Во время посещения занятий родственники получают полезные знания и навыки правильного общения с пожилыми людьми с когнитивными расстройствами, приобретают навыки гигиенического ухода за тяжелобольными, учатся использованию технических и вспомогательных средств реабилитации.

Первыми «учениками» школы стали социальные работники Алтайской краевой общественной организации «Забота и попечение».

Второе направление работы «Школы ухода» включает в себя информирование, консультирование и обучение, психологическую поддержку родственников тех людей, которые не могут обойтись без посторонней помощи.

Доступная среда

В целях формирования наиболее комфортной среды для всех категорий населения в регионе реализуется госпрограмма «Доступная среда в Алтайском крае».

Подпрограммой «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» предусмотрено дистанционное обучение в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта 35 тренеров-преподавателей адаптивной физической культуры.

Эти курсы направлены на то, чтобы дать необходимые знания об особенностях тренерской работы и тренировочной деятельности с лицами, имеющими отклонения в физическом и умственном развитии.

Специалистов научат основным методикам тренировок и их планированию, психологическим и гигиеническим аспектам работы. Также курсы предусматривают углубленное изучение выбранной специальности, получение всех необходимых знаний и умений для осуществления профессиональной деятельности в спортивных заведениях.

Также тренеры изучат методы мотивации занимающихся, поднятия их самооценки, создания комфортного психологического климата на тренировках, моральной поддержки спортсменов во время состязаний.

Все приобретенные знания и инструменты тренеры-преподаватели смогут применять в работе сразу после окончания обучения.

В ведомстве добавили, что в 2020 году для реализации подпрограммы выделили 24,2 миллиона рублей из федерального бюджета на приобретение реабилитационного и медицинского оборудования, а также на повышение квалификации специалистов.