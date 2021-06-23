23 июня
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Экономика

В Республике Алтай с 1 июля снизят тарифы на электричество для юрлиц более чем на 20%

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о снижении тарифов на электроэнергию в ходе выступления в Совете Федерации. Он заявил, что с 1 июля юридические лица, в том числе бюджетные организации и индивидуальные предприниматели будут платить за электричество в среднем на 20,5% меньше.

Счетчик.
Счетчик.
Pixabay.com

Для решения данного вопроса правительства двух соседних регионов — Республики Алтай и Алтайского края — заключили «соглашение об установлении единых котловых тарифов для территориальных сетевых организаций».

Далее ФАС России приказом от 8 июня текущего года внесла соответствующие изменения в предельные уровни тарифов на данные услуги для прочих потребителей республики и края. В их число вошли представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, бюджетные организации и «иные юридические лица».

Как юрлицу сократить затраты за потребленную электроэнергию.
Как юрлицу сократить затраты за потребленную электроэнергию.
СС0

«На минувшей неделе состоялось совместное заседание коллегиальных органов Комитета по тарифам Республики Алтай и Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, на котором принято решение об установлении единых тарифов на передачу электроэнергии для данной категории потребителей двух регионов», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Все это позволит уже с 1 июля этого года снизить тарифы для юрлиц в среднем на 20,5%. При этом, цены за киловатт для рядовых потребителей не увеличатся.

Справка

Ранее вопрос снижения энерготарифов обсуждался на встрече заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, курирующего вопросы энергоснабжения, с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым и губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

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