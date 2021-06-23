В Республике Алтай с 1 июля снизят тарифы на электричество для юрлиц более чем на 20%

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о снижении тарифов на электроэнергию в ходе выступления в Совете Федерации. Он заявил, что с 1 июля юридические лица, в том числе бюджетные организации и индивидуальные предприниматели будут платить за электричество в среднем на 20,5% меньше.

Для решения данного вопроса правительства двух соседних регионов — Республики Алтай и Алтайского края — заключили «соглашение об установлении единых котловых тарифов для территориальных сетевых организаций».

Далее ФАС России приказом от 8 июня текущего года внесла соответствующие изменения в предельные уровни тарифов на данные услуги для прочих потребителей республики и края. В их число вошли представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, бюджетные организации и «иные юридические лица».

Как юрлицу сократить затраты за потребленную электроэнергию. СС0

«На минувшей неделе состоялось совместное заседание коллегиальных органов Комитета по тарифам Республики Алтай и Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, на котором принято решение об установлении единых тарифов на передачу электроэнергии для данной категории потребителей двух регионов», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Все это позволит уже с 1 июля этого года снизить тарифы для юрлиц в среднем на 20,5%. При этом, цены за киловатт для рядовых потребителей не увеличатся.