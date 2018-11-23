Новосибирский ресторан отсудил у барнаульского почти 2 млн

Арбитражный суд запретил барнаульскому ресторану азиатской кухни «Лапша и уши» использовать в наименовании и рекламе обозначение Tom Yum Bar. Это решение суд вынес по заявлению новосибирского бизнесмена-ресторатора Алексея Макарова. Более того, бизнесмен заявил, что терпит убытки из-за того, что ресторан в Барнауле использует его товарный знак, и потребовал выплатить ему 2,5 млн рублей.

Потребовал запрета и денег

Алексей Макаров, с 2016 года развивающий в Новосибирске сеть ресторанов азиатской кухни, зарегистрировал за собой товарный знак «Tom Yum Bar». То есть буквенное обозначение, выполненное в черном цвете с изображением трех красных перцев внизу. Он обладает на него исключительными правами, заявил он на суде.

Между тем, на вывеске барнаульского ресторана (открылся в середине 2017 года на месте «Шоколадницы» на пр. Ленина, 63) размещено название: «Лапша и уши. Tom Yum Bar». Его же новосибирец обнаружил и в меню, и в помещении ресторана.

Tom Yam Bar «Лапша и Уши». архив Tom Yam Bar

Макаров заявил, что фирма «Фудмаркет», владеющая рестораном «Лапша и уши», нарушает его права, пользуясь товарным знаком без его согласия. И при этом получает материальную выгоду.

Он потребовал запретить использовать этот товарный знак и потребовал выплатить ему 2,5 млн рублей.

Позиция «Фудмаркета»

Представитель «Фудмаркета» полагал, что не нанес Макарову ущерб — ведь оба заведения расположены в разных регионах.

Кроме того, он пояснил, товарный знак истца — это просто общепринятое наименование азиатского супа (том ям), и он не является охраняемым элементом. Он считал, что название барнаульского ресторана вовсе не похоже на товарный знак Макарова.

Один из новосибирских ресторанов Tom Yum Bar. ngs.ru

Запретил использовать

Суд, однако, констатировал, что Макаров действительно обладает исключительными правами на товарный знак Tom Yum Bar.

Сославшись на одно из решений Высшего арбитражного суда, судья Максим Кулик отметил: вопрос о сходстве до степени смешения обозначений — это вопрос факта и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Кулик сравнил оба изображения (товарный знак Tom Yum Bar с одной стороны и вывеску и меню барнаульского ресторана с другой). И пришел к выводу об их сходстве до степени смешения. В итоге барнаульцам запретили его использовать.

Как рассчитали убытки

Достаточно интересно судья рассчитал компенсацию, которую владелец барнаульского ресторана должен будет выплатить новосибирскому бизнесмену.

Один из новосибирских ресторанов сети Tom Yum Bar. ngs.ru

Макаров представил суду договор коммерческой концессии (то есть франшизы) с фирмой «Опора Строй Сервис». Последняя заплатила ему за это взнос — 1,8 млн рублей.

Поскольку эту сумму фирма «Фудмаркет» Макарову не платила, суд пришел к выводу, что эту сумму она должна ему компенсировать. Дело рассмотрено пока только в первой инстанции.

Другие процессы

Споры о незаконном использовании предметов интеллектуальной собственности в последние годы происходят все чаще. Как раз сейчас алтайский арбитраж рассматривает спор предпринимателей из Красноярска и Барнаула Аллы Авдюковой и Дениса Пчельникова.

Пчельников выпускает конфеты «Шишка в шоколаде», «Шишка в шоколаде на палочке» и «Ведро шишек в шоколаде». Однако судя по материалам суда, патент на подобную продукцию имеет Авдюкова, которая требует изъять эту продукцию у Пчельникова и выплатить ей 2 млн рублей. Ближайшее судебное заседание по делу состоится 4 декабря.

Производство на «Бочкаревском пивоваренном заводе» Из архива редакции

Но пожалуй, самым заметным в 2018 году был иск компании «Сан ИнБев», владеющей сетью пивзаводов в пяти городах России, к «Бочкаревскому пивзаводу». «Сан ИнБев» требовал от «Бочкарей» прекратить использование товарного знака «Есть чем гордиться».

Дело закончилось мирно и без денежных выплат: в июне стороны заключили мировое соглашение, в соответствии с которым алтайский пивзавод удалит надпись со всех своих объектов, включая автомобили и холодильники.