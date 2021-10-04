Ресурсная лихорадка. Почему Россия рискует остаться без запасов золота

Эксперт уверен, что одна из причин золотой «катастрофы» — недостаток инвестиций в геологоразведку.
Грачев говорит, что сейчас запасы золота в стране составляют 7,5−8 тысяч тонн. При этом производство металла удерживается на отметке 330 тонн в год.
Сам же «Полюс» обеспечен ресурсом на ближайшие 37 лет.
По экспертным оценкам, это может произойти через 10−20 лет.
За последнее десятилетие крупные золоторудные месторождения ввели в эксплуатацию в Якутии, Магаданской и Иркутской областях.
Кроме того, ценный металл в больших количествах добывают в Хабаровском крае.