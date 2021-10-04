Ресурсная лихорадка. Почему Россия рискует остаться без запасов золота

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Надолго ли хватит золота в России?

Грачев говорит, что сейчас запасы золота в стране составляют 7,5−8 тысяч тонн. При этом производство металла удерживается на отметке 330 тонн в год.

Сам же «Полюс» обеспечен ресурсом на ближайшие 37 лет.