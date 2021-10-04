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Экономика

Ресурсная лихорадка. Почему Россия рискует остаться без запасов золота

Глава золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев считает, что скоро в России могут исчерпаться запасы золота. Об этом он сообщил в интервью «РБК».

Золото.
Золото.
СС0
1
Из-за чего может закончиться драгметалл?

Эксперт уверен, что одна из причин золотой «катастрофы» — недостаток инвестиций в геологоразведку.

2
Надолго ли хватит золота в России?

Грачев говорит, что сейчас запасы золота в стране составляют 7,5−8 тысяч тонн. При этом производство металла удерживается на отметке 330 тонн в год.

Сам же «Полюс» обеспечен ресурсом на ближайшие 37 лет.

Рудник, горнорудная промышленность.
Рудник, горнорудная промышленность.
CC0
3
Когда страна столкнется с дефицитом золота?

По экспертным оценкам, это может произойти через 10−20 лет.

4
Где добывают «отечественное» золото?

За последнее десятилетие крупные золоторудные месторождения ввели в эксплуатацию в Якутии, Магаданской и Иркутской областях.

Кроме того, ценный металл в больших количествах добывают в Хабаровском крае.

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