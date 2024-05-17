РЭУ им. Плеханова подготовит кадры для курорта Сбера «Манжерок»

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова договорились о сотрудничестве в сфере подготовки кадров в области туризма и горнолыжной индустрии. Соответствующее соглашение было подписано сегодня генеральным директором Всесезонного курорта «Манжерок» Владимиром Щербининым и проректором РЭУ Ксенией Екимовой.

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве.

Основным направлением сотрудничества станет разработка и реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области гостеприимства, туризма и спорта. В рамках соглашения также запланировано выполнение научно-исследовательских работ, связанных с развитием индустрии гостеприимства и туристско-рекреационных комплексов.

Сотрудничество с Российским экономическим университетом выведет отрасль на качественно новый уровень, повысит конкурентоспособность нашего турпродукта и, как результат, будет способствовать увеличению роста туристического потока на курорт «Манжерок». В рамках соглашения мы рассчитываем на опыт вуза в аналитике и прогнозировании, который поможет нам принимать максимально эффективные управленческие решения при дальнейшем развитии туристического кластера, — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Кадровый вопрос для горнолыжной индустрии присущ не только отдельному курорту, но и всей индустрии курортов страны в целом. В российских ВУЗах, по словам Владимира Щербинина, сегодня нет ни одной образовательной программы, готовящей специалистов и управленцев для горнолыжных курортов.

Существующие программы рассчитаны только на персонал для гостиниц, но не многопрофильных комплексов и тем более не всесезонных курортов. Курорты вынуждены вкладывать значительные средства в развитие собственных кадров, но сталкиваются с «хантингом» специалистов, что приводит к еще большим издержкам. Чтобы избежать риска дефицита кадров, Центр Компетенции курорта «Манжерок» выступил с инициативой по сотрудничеству с РЭУ им. Г.В. Плеханова по созданию профильной программы по высшему образованию, — пояснил Щербинин.

Проректор Плехановского университета Ксения Екимова, в свою очередь, отметила, что курорт Сбера «Манжерок» станет надежным индустриальным партнером ВУЗа в сфере спорта и гостеприимства.

Практическая составляющая — наиболее эффективная модель обучения, в ходе которой студенты смогут получить навыки, востребованные в реальной трудовой деятельности. Отмечу, благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в стране увеличивается туристический поток на горнолыжные комплексы, при этом существующие программы рассчитаны только на персонал для гостиниц, но не многопрофильных комплексов и тем более не всесезонных курортов. Инициатива Центра Компетенции курорта «Манжерок» поможет избежать дефицита кадров и создать актуальную профильную программу высшего образования от лучших специалистов сферы гостеприимства, — отмечает проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ксения Екимова.

РЭУ им. Г.В. Плеханова входит в топ-5 по востребованности выпускников у работодателей в рейтинге RAEX (РАЭКС)-100 вузов России. В университете созданы две профильные кафедры — кафедра менеджмента спорта и активного досуга и кафедра гостиничного и туристического менеджмента. Ежегодно проводятся научно-практические исследования, направленные на формирование и развитие спортивно-креативных кластеров, в том числе на базе горнолыжных комплексов. Разработана база данных «Потенциал формирования горнолыжных кластеров в регионах Российской Федерации». Успешно реализованы программы дополнительного профессионального образования «Стратегия развития и управления горнолыжными комплексами, горными территориями и туристско-рекреационными зонами» и «Развитие бизнеса и стратегии управления горнолыжными комплексами, горными территориями и туристско-рекреационными зонами».

Курорт Сбера «Манжерок» готовит кадры по целевому принципу и сотрудничает с образовательными учреждениями. Так, в 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» был создан первый в Республике Алтай образовательно-производственный кластер, где опорным работодателем является курорт. Согласно федеральному проекту, Горно-Алтайский политехнический колледж им. Гнездилова за три года подготовит для курорта Сбера «Манжерок» 560 специалистов.

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